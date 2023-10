De la Torre tacha el acuerdo de PSOE y Sumar de "incompleto" y echa en falta abordar la mejora de la educación

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha se ha referido al acuerdo que PSOE y Sumar rubricaron este pasado martes de cara a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, para ser reelegido como presidente del Gobierno y ha dicho que "todo lo que sea un país competitivo, justo, de conciliación, ahí estaré", pero ha tachado el documento de "incompleto, imperfecto" y ha dicho echar en falta abordar un tema "tan importante" como es la mejora de la educación en España.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha referido, entre otros, a la reducción de las horas de la jornada laboral y ha señalado que "todo lo que sea avanzar en materia de una sociedad más capaz de conciliar la vida laboral y familiar con una posible reducción de horarios, también con una búsqueda de productividad la mejor posible para que la economía sea sostenible; eso no me parece mal".

"Habría que ver un análisis de ese acuerdo en profundidad", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado si este es el acuerdo que decían "que iban a tardar un mes en firmar". "Al final, es una cosa simple que podían haber cerrado en dos días; esperaba una cosa más larga" de acuerdo.

"Un mes es lo que decía, no sé si es dilatar por dilatar y luego resolverlo rápido", ha abundado, aunque ha incidido en que "no quiero hacer ironías sobre el tema pero es lo que me suena que ha pasado".

Así, De la Torre ha dicho que "todo lo que sea un país competitivo, justo, de conciliación, ahí estaré", pero ha dicho echar en falta en el acuerdo el tema "tan importante", como es la mejora de la educación en España.

"Deberían abordar ese tema y ¿cómo? Con más esfuerzo en educación y formación. Echo de menos cosas en ese sentido. Me parece incompleto, imperfecto", ha abundado, al tiempo que ha insistido en que se esperaba "un documento largo, después de estar semanas negociando, que es lo que decían", ha concluido.