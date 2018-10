De la Torre tacha de "error" el que la Junta licite las obras del metro de Málaga al Civil y pide "reflexión"

Publicado 24/10/2018 14:19:55 CET

Advierte de que los intereses de la ciudad "no coinciden" el proyecto del Gobierno andaluz

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado que la Junta con la licitación este miércoles de la obra del tramo de metro Guadalmedina-Hospital Civil "no ha hecho ningún caso a lo que le hemos dicho" al mantener su idea por encima de la opinión de los vecinos y de la municipal. Así, ha tachado de "error" que el Ejecutivo andaluz haya realizado este nuevo paso, calificándolo, además de "surrealista" por el momento en el que se produce, cuando se han convocado elecciones.

Así, De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha vuelto a apostar por el diálogo con la concesionaria y ha insistido en la reflexión sobre las obras al Civil y la necesidad de culminar sin más retrasos la llegada del metro al centro.

El regidor ha aludido a la opinión de los vecinos y también a la postura del gobierno municipal, que, "por otra parte, trata de respetar a los vecinos e incluye en los factores de siempre y los nuevos".

En este sentido, De la Torre ha recordado en relación con esos factores de siempre "la preocupación" con los "problemas" que un tranvía puede generar en unas calles "que no tienen dimensión para acoger esas obras y con el transporte público, ya que en lugar de coordinar y sumar creamos un sistema que rompe, debilita y afecta al funcionamiento de lo que ya existe". "Me parece un error plantearlo en esos términos", ha apostillado.

"EL GOBIERNO ESTÁ DE SALIDA"

Ha vuelto a calificar la decisión de "error político", insistiendo en que "el gobierno está de salida, convoca elecciones y habrá un nuevo gobierno que no es nada seguro que vaya a ser del PSOE". Es más, ha dicho que el plazo de cierre de presentación de ofertas culmina el 5 de diciembre, tras celebrarse las elecciones el 2, calificándolo de "surrealista".

"Habrá razones por parte de la Junta el hacerlo así, pero son chocantes, sinceramente, y desde luego no estarán contentos los vecinos de Bailén-Miraflores con esta noticia", ha apostillado.

"El día 5 habrá un nuevo mapa, no habrá gobierno y el nuevo ejecutivo, tenga o no alguna presencia del PSOE, tomará decisiones sobre este tema", ha dicho, afirmando desconocer el margen que se pueda tener para cambiar este proyecto, pero ha dejado claro que "trataría si nosotros tuviéramos responsabilidad de gobierno, en solitario o compartida con otros grupos, de reconducir el tema" para que no se haga así y buscar fórmulas de negociar con la concesionaria.

En este mismo sentido se ha pronunciado el líder del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha asegurado que si es presidente tras las elecciones del 2 de diciembre paralizará la licitación de las obras del tramo del metro de Málaga al Hospital Civil.

De la Torre, ha criticado, por tanto, que los socialistas quieren "dejar en marcha y comprometer" al nuevo ejecutivo en una determinada línea, lo que ha calificado de "falta de respeto a las elecciones, a los electores y a los vecinos de Bailén-Miraflores".

De igual modo, ha defendido que el equipo de gobierno "estamos donde estábamos", añadiendo que "nos parece un error" y apostando por buscar salida a esta situación hablando con la concesionaria.

A su juicio, lo que hay que hacer es terminar "pronto y no retrasar más" las obras desde Vialia al río, "que es una penalización que se le ha añadido a Málaga con años de retraso"; además de que las obras del cruce del río a la Alameda "hay que procurar que no haya más retraso de lo que ya tiene".

"Que todo eso empiece a funcionar --ha continuado De la Torre-- y se vea un número de viajeros más importante", ha defendido, aludiendo a buscar "la cifra mítica que se hablaba de los 20 millones con una mejor coordinación con la EMT, en general, e, inclusive, con la posibilidad del autobús en intermodalidad hacia el PTA y Campanillas", al tiempo que se mejore la red viaria para que funcione mejor el tráfico.

LAS OBRAS AL CIVIL "MERECEN UNA REFLEXIÓN"

Ha vuelto a insistir, por tanto, en que las obras del metro al Hospital Civil "merece una reflexión" para un metro bajo tierra que "esté a la altura del reto que supone añadir a la ya capacidad de generar movilidad de los hospitales actuales el que será el hospital de referencia" de la ciudad. "Eso debiera de tenerse en cuestión", ha indicado.

Cuestionado por si tiene previsto llevar a cabo alguna acción judicial o administrativa, De la Torre ha dicho que estudiarán el tema desde el punto de vista institucional, añadiendo, no obstante, que ya han llevado a cabo, entre otros, recursos en relación con la accesibilidad o los problemas "de inseguridad" que se crea a los vecinos de la zona.

"En esa misma línea estaremos siempre en un plano de legalidad y defendiendo los intereses generales de la ciudad y de esa zona concreta de Málaga", ha añadido De la Torre, dejando claro, a su juicio, que para la ciudad "el proyecto que defendemos nosotros es más acorde con la ambición que queremos para esa línea que va hacía el norte", volviendo a criticar la "ilegalidad" en cuanto al cambio que se ha producido en esta línea.

De la Torre ha advertido, asimismo, en que los intereses de la ciudad "no coinciden" con hacer la obra como la plantea el Gobierno andaluz. En cuanto a una posible reunión técnica entre las partes, De la Torre ha dicho desconocerlo pero ha dejado claro que por parte del equipo de gobierno estarán por el diálogo, sea en reunión o mediante escritos, para "de alguna manera, dentro de la discrepancia, que es plena y total en esta materia, tener siempre una lealtad, que hemos procurado tenerla".

Por otro lado, ha incidido en que "de ninguno de los retrasos y sobrecostes que ha sufrido el metro, que son muchos, nos puede señalar la Junta como responsables".

Por último, ha afirmado que la historia del metro de Málaga "es de una serie de desaciertos y errores muy graves" a lo largo de los años, además de "la historia de una postura muy despreciativa y distante hacia los malagueños, la afectación y los prejuicios que a muchos vecinos, comerciantes, etcétera le han producido unas obras a cielo abierto que han durado mucho más de lo que tenía que haber durado".