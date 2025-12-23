Torremolinos (Málaga) publica el avance del Plan de Ordenación Urbana y da un paso más hacia su nuevo planeamiento

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torremolinos ha tomado constancia hoy del avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), dando así, con su publicación, un nuevo paso hacia la consecución del nuevo planeamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

El objetivo es contar con un nuevo planeamiento que esté aprobado de forma definitiva en otoño del 2027

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torremolinos ha tomado constancia este martes del avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), dando así, con su publicación, un nuevo paso hacia la consecución del nuevo planeamiento de la ciudad.

Este documento determina la ordenación detallada del suelo urbano que, debido a que se rige por el plan vigente, el PGOU de 1996, ha quedado obsoleta. El objetivo es dar respuesta a las necesidades de mejora y rehabilitación de la ciudad.

El avance del POU estará expuesto al público en la web municipal https://planea.torremolinos.es/ durante los próximos tres meses, quedando abiertos los canales de recepción de dudas, cuestiones o sugerencias para completar su difusión y promover la máxima participación y consenso en un hito fundamental para el futuro del municipio.

"Publicar el avance significa poner sobre la mesa un modelo de ciudad y someterlo a información pública para escuchar, debatir y mejorar. Permite que vecinos, sectores económicos y administraciones sepan qué se está planteando y puedan hacer sus aportaciones desde el principio", ha señalado Marina Vázquez, concejala de Regeneración Urbana.

La publicación del avance del POU se suma a la de este verano del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), tan sólo un año y medio después de que decayera el anterior plan aprobado, y en el que se establece el modelo general de ordenación de Torremolinos e incluye conceptos claves para el modelo de futuro de la ciudad como la regeneración urbana y la sostenibilidad en los crecimientos urbanísticos.

En la publicación del avance del Plan de Ordenación Urbana de Torremolinos acordado, el equipo de redacción ha trabajado sobre las características del modelo urbano pretendido que se basa en su enclave territorial, en el equilibrio entre lo urbano y lo natural o en la forma de crecimiento de ciudad tradicional mediterránea propicia para las relaciones entre las personas en el espacio público.

Además, también se ha tenido en cuenta a la hora de su redacción el potencial de su morfología urbana y en las posibilidades de una proximidad local, la eficiencia de sus actividades motoras o la viabilidad de su evolución por regeneración buscando mejorar la habitabilidad urbana.

También está muy presente el fomento de la cohesión social, garantizando la equidad social, en la promoción de la salud y el bienestar, en continuar la senda de ahorro en recursos, siendo más sostenibles en el cumplimiento de objetivos climáticos, y en poner en valorar el patrimonio inherente del lugar.

El documento del avance del POU se ha redactado prestando especial atención a la revitalización de la ciudad existente y de su diversidad funcional. Esta ordenación detallada de la ciudad consiste inicialmente en caracterizar sus zonas, donde se establecerán y definirán los usos globales, las densidades, el nivel dotacional, el espacio verde, la malla urbana y los aparcamientos públicos.

Conforme a la ley andaluza Lista, el avance del POU se ajusta a principios para el desarrollo sostenible de la ciudad, con objetivos determinados en torno a la calidad de vida, la mejora del medio ambiente urbano, de la cohesión social y la inclusión en una ciudad amable junto con la mejora de la sostenibilidad del desarrollo económico.

El documento define como contenidos particulares del POU los de ordenar racionalmente el medio natural del suelo urbano; ponderar y ajustar el crecimiento urbanístico mediante la regeneración, con una mayor complejidad y diversidad de usos en la actividad urbana; mejorar la habitabilidad de la edificación existente y de su entorno construido; encontrar la eficiencia en la movilidad; obtener la calidad del sistema de espacios libres públicos, optimizar la proximidad, lograr un uso residencial asequible y fomentar la identidad local y la puesta en valor del patrimonio cultural.

"Hoy damos un paso valiente y responsable. Apostamos por planificar con tiempo, con visión y con participación. Publicamos un avance que habla de vivienda, de barrios, de espacios públicos, de sostenibilidad y de identidad. Y, sobre todo, publicamos un avance que dice claramente que el futuro de Torremolinos se construye mejorando la ciudad que tenemos, pensando en los que viven aquí todo el año y en quienes vienen a visitarnos", ha apostillado la concejala de Regeneración Urbana.