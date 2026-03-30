Torrox (Málaga) aprueba acogerse a las ayudas de emergencia para la reparación de caminos rurales

Votación en el pleno ordinario correspondiente a marzo en el Consistorio de Torrox (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORROX

TORROX (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El pleno ordinario correspondiente al mes de marzo del Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha aprobado por unanimidad a propuesta del alcalde, Óscar Medina, acogerse a las ayudas de emergencia impulsadas por la Junta de Andalucía para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas tras el tren de borrascas del pasado invierno.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en la misma sesión, con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del grupo municipal del PSOE y el voto en contra de IU, ha salido adelante una propuesta popular relativa a la defensa del poder adquisitivo de las familias, los autónomos y las pequeñas empresas ante el aumento del coste de la vida.

Con respecto al primero de estos asuntos, la Administración local se adhiere así a la petición contemplada en la orden del Gobierno andaluz por la que se aprueban las ayudas directas incluidas en el plan de actuación de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, entre otras. De este acuerdo se dará traslado a la delegación provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Administración regional, tal y como recoge la propuesta presentada por el alcalde.

Por lo que se refiere a la propuesta económica presentada por el grupo municipal del PP, se ha aprobado "instar al Gobierno de España a adoptar medidas destinadas a reducir la presión fiscal sobre las rentas medias y trabajadoras, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo para las familias", como ha defendido en el transcurso del debate la concejala y diputada provincial Sandra Extremera.

También se ha aprobado solicitar al Ejecutivo central a "deflactar el IRPF conforme a la inflación, evitando que el aumento de los precios suponga una subida encubierta de los impuestos", así como a "restablecer la reducción del IVA en los alimentos básicos".

Igualmente, se insta al Ejecutivo a "revisar el marco fiscal y administrativo aplicable a autónomos y pequeñas empresas, favoreciendo un entorno que incentive la actividad económica, el emprendimiento y la creación de empleo". De este acuerdo se dará traslado al Gobierno central, Congreso de los Diputados, Diputación de Málaga y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad una propuesta instando a la Junta a mejorar y acondicionar los caminos rurales del municipio de Torrox. En este punto, presentado por el grupo municipal socialista, la concejala del área, Ana Pérez, ha defendido que el Consistorio sigue trabajando junto al Gobierno andaluz en el Plan Itínere para la mejora de caminos rurales, y que, con tal objetivo, se elaboran y actualizan los informes técnicos correspondientes, sobre todo a raíz del último tren de borrascas.

Una segunda propuesta que solicita a la Junta que autorice y financie el reasfaltado de la llamada 'Carretera del Pantano' en el tramo comprendido entre el polígono industrial de Santa Rosa y el Río Güi también ha sido aprobada por unanimidad.

En este punto, el concejal de Comercio, José Manuel Fernández, ha advertido de que este tramo que el Consistorio ya asfaltó y viene manteniendo, discurre por una vía pecuaria, por lo que esta actuación, presentada por el grupo municipal de IU, requeriría de los permisos previos del Gobierno andaluz.

Por último, una propuesta del grupo municipal socialista sobre la reducción y bonificación de la tasa de basura no ha salido adelante por no ajustarse a ley, según ha defendido la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Paula Moreno. Al respecto ha subrayado que la tasa debe cubrir el cien por cien del coste del servicio, aspecto que no se cumpliría de aplicarse la bonificación, "que, además, supondría una subida encubierta a buena parte de la ciudadanía", según Moreno.

Por otra parte, la concejala también ha precisado que el Ayuntamiento de Torrox "no está aplicando el tasazo de basura y mantiene todos los impuestos municipales congelados o reducidos". Este punto ha contado con el voto desfavorable de PP y Vox y la postura a favor de PSOE e IU.

VALORACIÓN DEL PSOE LOCAL

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrox, Mari Nieves Ramírez, junto al concejal Isidro González, han hecho una primera valoración del pleno ordinario, destacando que "gracias al empeño del PSOE seguimos poniendo el foco en el estado de abandono de los carriles y caminos rurales del municipio, fundamentales para la economía local".

Ramírez ha subrayado que estos caminos, como Barranco Plano Bajo, vía pecuaria Camino Viejo de Vélez --conocido como la Carretera del Pantano--, entrada a Huit. Desde la Nacional 340, toda la zona del vial colindante al río, Camino del Manzano desde la vía pecuaria, zona Saliplant hasta la depuradora, son "esenciales para sectores estratégicos como la agricultura y el turismo, pilares básicos del desarrollo de Torrox".

"Frente a esta realidad, el equipo de gobierno ha demostrado una absoluta falta de trabajo y planificación, limitándose a derrochar recursos sin atender las verdaderas necesidades del municipio", ha afirmado.

Por su parte, el concejal Isidro González ha recriminado durante el debate municipal que "el gobierno local está poniendo en peligro una subvención de la Junta de Andalucía destinada al arreglo de carriles rurales, debido a una mala tramitación del expediente". En este sentido, ha explicado que no se han tenido en cuenta "aspectos clave como las referencias catastrales ni el objeto específico de la subvención, lo que podría suponer la pérdida de esta ayuda".

Desde el formación han concretado que no es la primera vez que el actual equipo de gobierno pierde "oportunidades importantes" para Torrox. "Este gobierno se ha convertido en líder en dejar escapar subvenciones, como ya ocurrió con los nueve millones de euros de fondos europeos o los 140.000 euros destinados a formación, que se suman a los casi dos millones ya perdidos anteriormente", han señalado.

Finalmente, los socialistas han criticado duramente la gestión del alcalde y de la concejala de Agricultura, a quienes califican de "nefastos gestores", y han exigido un "cambio de rumbo urgente" para evitar que Torrox "siga perdiendo inversiones y oportunidades clave" para su desarrollo.