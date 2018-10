Un total de 250 escolares de Málaga aprenden reanimación cardiopulmonar en el Congreso de Pediatría de Sepeap

Publicado 26/10/2018 13:45:04 CET

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 250 escolares de Málaga han aprendido a realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP), en una iniciativa surgida de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) que celebra su 32 congreso en el Palacio de Congresos de Málaga hasta el 27 de octubre.

La iniciativa va ligada también a la ampliación de la red de desfibriladores en Málaga y al incremento de la formación sobre su uso, dentro del Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad en 2016, según ha informado Sepeap en un comunicado.

El objetivo es que la ciudad esté "cardioprotegida" y alcance los 15 desfibriladores (DESA) por cada 10.000 habitantes que se dan en otras ciudades europeas, cifra que supera ampliamente los dos que había de media en España por cada 10.000 habitantes el pasado año.

La Sepeap ha incidido en la importancia de formar a los niños en RCP fomentando así la salud y seguridad de la ciudadanía desde la escuela y sensibilizando desde los primeros años sobre una patología, la parada cardiaca, que es extraordinariamente frecuente.

Asimismo, desde la Sociedad han señalado que Málaga es una de las ciudades españolas más concienciadas con esta cuestión. En España el uso de los DESA ha quedado en manos de las Comunidades Autónomas y solo son obligatorios en siete: Andalucía, País Vasco, Madrid, Asturias, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, en los últimos dos años el número de equipos se ha duplicado gracias a las nuevas normativas en algunas Comunidades como Andalucía y a las campañas de concienciación.

Sepeap ha advertido que la parada cardiaca se subestima a menudo. Las posibilidades de sobrevivir si tiene lugar en la calle oscilan entre el cinco y el diez por ciento, mientras que en Estados Unidos el porcentaje se eleva hasta el 50 por ciento gracias a la presencia masiva de desfibriladores semiautomáticos.

Es por ello que la reanimación en los primeros momentos es fundamental, ya que por cada minuto que pasa las posibilidades de sobrevivir disminuyen un diez por ciento.

PRUEBAS DE ALERGIA

En el 32 Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria se han dado cita estos días expertos de distintas especialidades, como la doctora Sonia de Arriba, que ha aclarado este viernes que las pruebas de alergia se pueden realizar a los niños desde los primeros meses de vida.

"No tiene sentido esperar a que un niño cumpla por ejemplo los seis años para poder hacerle unas pruebas de alergia al polen", ya que, de hecho, hay niños alérgicos a la leche y en estudio desde muy pequeños, ha recordado la doctora en la Mesa sobre Alergia Pediátrica del 32 Congreso.

En esta mesa de debate se han roto varios mitos relacionados con las alergias. Por ejemplo, no es adecuado --en contra de una práctica médica que es bastante habitual-- retrasar la introducción de nuevos alimentos en niños alérgicos a la proteína de leche de vaca, ya que sólo conduce al miedo y a dietas excesivamente restrictivas. El concepto de que convenía dejar pasar tiempo para que el sistema inmunológico del niño madurara ya está superado.

En estos casos, sí es recomendable hacer una prueba con huevo, no tanto porque pueda presentarse alergia sino algún tipo de sensibilización --no hay alergia sin sensibilización previa pero sí puede haber sensibilización que no derive en alergia--. En este caso, comprobar que existe permite introducir el huevo de una forma controlada y evitar posibles problemas posteriores.