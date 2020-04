Un total de 444 estudiantes de la Universidad de Málaga permanecen en el extranjero

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha enviado encuestas a todos sus alumnos que permanecían fuera de España, un total de 829, de los que respondieron 719, con 444 que han confirmado que siguen en el extranjero y 275 que han regresado en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"De estos que han regresado algunos tenían la expectativa de volver en algún momento si podían volver, muchos están siguiendo la docencia online de sus universidades de destino y otros pues se han incorporado ya a la UMA", ha explicado a Europa Press la vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional, Susana Cabrera.

Así, los estudiantes que permanecen en otros países, la mayoría de Erasmus, siguen las recomendaciones de las autoridades locales y la docencia online desde sus apartamentos.

"Muchos se preocupan qué va a ocurrir con los exámenes y ese tipo de cosas, pero la mayoría de las universidades nos están enviando correos electrónicos confirmándonos que a aquellos estudiantes, por ejemplo, que estuvieran en sus universidades y decidieran volver a Málaga se les garantizará métodos de evaluación online, también para que puedan hacer los exámenes allí llegado el momento", por lo que "sí siguen la docencia de allí, pero se vienen de vuelta a España", ha precisado Cabrera.

La vicerrectora ha añadido que otros estudiantes han contactado con la UMA sobre cuestiones, como el caso un alumno que dio positivo en Polonia, en su residencia. "Ya está bien el estudiante, hemos estado en contacto con él y todo bien que nosotros sepamos de los datos que tenemos constancia", ha remarcado.

Por otro lado, la Universidad también ha encuestado a los estudiantes de otros países que se encuentran en Málaga, concretamente 1.029, de los que solo respondieron a las encuestas 610 y de esos 432 seguían en Málaga y 178 habían regresado, ha precisado Cabrera.

Igualmente, "están siguiendo las recomendaciones; también tuvimos el caso de un par de chavales de origen brasileño que creían que habían pasado el coronavirus".

"Nosotros les dimos las recomendaciones a todos nuestros estudiantes de que cuando notaran los síntomas contactaran con los teléfonos que se habían dado de Sanidad y también con el Servicio de Prevención de la UMA", ha explicado la vicerrectora.

Cabrera ha detallado que "los médicos del Servicio de Prevención de la UMA los han atendido y ahora ya nos dicen que están bien y han seguido las recomendaciones, se han quedado en el apartamento que ellos compartían, otros compañeros también les han llevado la comida y siguiendo la docencia online".

Respecto al número de estudiantes, tanto españoles como extranjeros, que no han contestado a las encuestas, Cabrera ha indicado que "muchas veces los estudiantes dan correos electrónicos que luego no son con los que siguen; otras veces pensamos que a lo mejor no tienen claro qué es lo que quieren hacer, entonces creemos que a lo mejor por eso no han respondido a las encuestas".

DIFICULTADES PARA VOLVER A ESPAÑA

Cabrera ha recordado que la Universidad tiene estudiantes también en otras zonas del mundo fuera de Europa, como Corea. "La mayoría querían seguir en sus destinos, hay otros destinos que la verdad es que a lo mejor pueden ser un poco más problemáticos, pero el problema ha sido sobre todo encontrar vuelos para volver".

Esta es la situación de estudiantes en México que quieren volver y contactaban con el consulado, la embajada y no encontraban vuelo, o los que encuentran vuelos a precios muy disparados. "Esa es la preocupación mayoritaria", ha señalado Cabrera, que ha insistido en que "la mayoría de los estudiantes están prefiriendo quedarse en sus destinos".

Ante esto, ha subrayado que todas las universidades españolas transmitieron al Servicio Español para la internacionalización de la Educación (Sepie) la necesidad de "un grupo especial para este colectivo" y que contactase con el Ministerio de Exteriores.

"El Sepie se ha puesto en contacto con Exteriores, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), ha indicado Cabrera. "Los rectores han pedido que se haga un grupo de trabajo dentro de Exteriores para tener en cuenta la situación de estos estudiantes y entonces se ha pasado un cuestionario a todos los estudiantes españoles que se encuentran fuera para saber cual es la situación de estos estudiantes y cuántos querrían volver", ha precisado.

La vicerrectora ha explicado que "en principio la idea de estos cuestionarios sería para canalizar a través de Exteriores la posible opción de poner o vuelos o medios de transporte para traer a esos alumnos que se quisieran volver". Asimismo, ha detallado que los alumnos han respondido y "estaríamos pendientes de qué es lo que se hace desde el Ministerio de Asuntos Exteriores".