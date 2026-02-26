Transfiere clausura su XV aniversario con reconocimiento a excelencia en comunicación e innovación empresarial y el conocimiento disruptivo - FYCMA

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ha clausurado su XV aniversario tras tres jornadas de diálogo, cooperación y generación de oportunidades que han reunido a los principales actores del ámbito científico, tecnológico y empresarial, en una edición en la que se ha ratificado como epicentro de la transferencia del conocimiento para el ecosistema I+D+i español e internacional.

Así, han pasado más de 50.000 visitantes de todo el mundo, más de 3.200 ponentes y más de 15.700 entidades entre universidades, OTRIs, centros tecnológicos, empresas, inversores y administraciones a lo largo de sus 15 ediciones.

La edición de 2026 ha cerrado con una asistencia total de 4.700 participantes, reafirmando su papel como "punto de encuentro de referencia para el ecosistema innovador". A lo largo de sus tres jornadas, el evento ha reunido a empresas, instituciones, universidades, centros tecnológicos y profesionales del sector, generando un entorno propicio para el intercambio de conocimiento, la creación de sinergias y el impulso de nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

La clausura ha estado marcada por el reconocimiento a la excelencia en comunicación, la innovación empresarial y el conocimiento disruptivo, con la entrega de galardones a aquellas entidades, iniciativas y profesionales que destacan por su contribución al avance científico-tecnológico y por su capacidad para generar impacto real en el tejido productivo.

XI PREMIO DE PERIODISMO 'TRANSFIERE'

Transfiere 2026 ha celebrado la XI edición del Premio de Periodismo 'Transfiere' de Apoyo a la Comunicación Científica, Tecnológica e Innovadora, creados con el objetivo de reconocer la labor que realizan los periodistas para dar a conocer la innovación tecnológica desarrollada en España y su convergencia a nivel internacional.

En 2026 un total de 47 trabajos han concurrido en alguna de las categorías: piezas informativas en medios escritos, audiovisuales y radiofónicos, así como premio del público.

En la categoría de 'Piezas informativas en medios escritos' se ha alzado como ganador el trabajo 'Así se construye un superdrón (y antidrón) español', de Martín Mucha, publicado en el medio Crónica, suplemento de grandes reportajes de El Mundo. Ha hecho entrega del galardón la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido.

Han quedado finalistas 'Rierras raras. La inesperada riqueza de las aguas ácidas de Huelva', de Francisco Muñoz Zafra, publicado en el medio Huelva Información, y 'España a la conquista del espacio', de Juan Ramón Gómez Gómez, publicado en el medio Muy Interesante.

En la categoría de 'Piezas informativas en medios audiovisuales', el trabajo ganador es 'Lentes a la carta', de Manuel Carlos González Hernández, publicado en el programa Zoom net de RTVE Play. El encargado de entregar el galardón ha sido el fundador y director de R+D Explainers Group, S.A, y miembro del jurado de los premios, Pedro García Demestres.

Asimismo, han resultado finalistas 'La Bioética', de Alba Morán Álvarez, publicado en el programa Tamos Guapxs de RTPA, y 'El camino del centro de investigación a la empresa, de Alaitz Ochoa de Eribe Aguirre', publicado en el programa Teknopolis de EITB.

En la categoría 'Piezas informativas en medios radiofónicos', ha resultado ganador la pieza 'Un equipo alicantino consigue que cuatro personas ciegas "reconozcan formas y letras" usando electrodos en el cerebro', de Javier Ruiz Martínez, publicado en el programa Hora 25 de Cadena Ser. El director general de Fycma, Nacho Román, ha entregado el reconocimiento.

Como finalistas han quedado 'Ingeniería sin humo: el tractor que remolca el futuro', de Javier Bolaños Rufo, publicado en el programa Cambio Climático de Canal Sur Radio y 'Los SMR avanzan en el debate nuclear', de Álvaro Gómez Casado, publicado en el programa Más de Uno de Onda Cero Segovia.

En cuanto a las menciones especiales, se han reconocido dos mejores trabajos en materia de igualdad. En la categoría de medios escritos, 'España a la conquista del espacio', de Juan Ramón Gómez Gómez, publicado en el medio Muy Interesante, y en la de medios audiovisuales, 'El camino del centro de investigación a la empresa', de Alaitz Ochoa de Eribe Aguirre. El encargado de entregar ambas menciones ha sido el subdirector general de Transferencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fernando Mérida.

Asimismo, 'Órbita Laika', el programa de divulgación de la ciencia de RTVE, ha recibido la mención especial a la trayectoria de un programa o publicación. También se ha dado a conocer el 'Premio del Público' del XI Premio de Periodismo de Transfiere, que ha recaído en Antonella Pino d'Astore, periodista especializada en cultura, turismo e innovación, que ha recibido el reconocimiento de manos del presidente del Comité Organizador de Transfiere, Felipe Romera. De igual forma, ha resultado finalista Teresa Arnandis, investigadora, docente universitaria y divulgadora científica.

VI OPEN CALL FOR DEEP TECH STARTUPS

Por otro lado, se han entregado los galardones de la VI Open Call for Deep Tech Startups, ideados para dar visibilidad a proyectos disruptivos ante inversores nacionales e internacionales expertos en sector.

Esta iniciativa está impulsada junto a la Enterprise Europe Network con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Fundación Unicaja y de Global Innopolis Network Initiative (GINI), que vuelve a reflejar la fortaleza del ecosistema deep tech y su capacidad para transformar tecnología en soluciones reales.

En esta edición, se ha alzado como ganador Altum Sequencing y han quedado finalistas Calpech, Deep Detection, Orbital Boost Aerospace y PhotoKrete. Han hecho entrega de estos premios Mannix Manglani, de la Junta Directiva del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, y Sebastien Garbarino, director de Innovación de Prima Québec en representación de GINI.

Han recordado que a lo largo de los 15 años de Transfiere se han presentado más de 400 prototipos, han participado más de 500 fondos y aceleradoras, y se han generado miles de encuentros profesionales que han favorecido la conexión entre talento emprendedor, inversores y corporaciones, consolidando al foro como un espacio estratégico para el impulso del emprendimiento innovador.

PREMIO EMPRESA INNOVADORA 'TRANSFIERE TRACCIONA-FORO TRANSFIERE'

El III Premio Empresa Innovadora 'Transfiere Tracciona-Foro Transfiere 2026' es un galardón que distingue el papel activo y apoyo estratégico de las empresas que apuestan anualmente por Transfiere.

Este reconocimiento distingue a las entidades que, con su participación anual, contribuyen al fortalecimiento del ecosistema de innovación, impulsan la colaboración público-privada y favorecen la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el tejido empresarial, consolidando así un espacio de referencia para el desarrollo tecnológico y la competitividad.

En esta edición, este reconocimiento ha recaído en la consultora especializada en innovación y sostenibilidad Bioazul, que se ha alzado como el proyecto más votado por los inscritos y usuarios web de Transfiere entre un total de 23 propuestas de multinacionales, pymes, micropymes y startups que se han presentado a la convocatoria. Le ha entregado el premio la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido.