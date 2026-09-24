Transfiere convoca una nueva edición de su Premio de Periodismo para reconocer la divulgación científica y tecnológica

Imagen de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación - TRANSFIERE

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebra cada año en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), ha convocado la XII edición de si Premio de Periodismo, una iniciativa destinada a poner en valor el papel de periodistas y profesionales de la comunicación en la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación y en el acercamiento de estos a la sociedad.

El certamen reconoce especialmente aquellos trabajos que contribuyen a dar a conocer la innovación tecnológica desarrollada en España y su proyección y convergencia a nivel internacional.

Como novedad, esta edición ha ampliado los formatos admitidos para adaptarse a las nuevas formas de comunicación y divulgación. La convocatoria contempla tres categorías abiertas para piezas informativas, que son medios escritos; vídeo, audiovisual y nuevos formatos digitales; y radio y audio.

De esta manera, junto a artículos, reportajes, entrevistas, crónicas y análisis, podrán concurrir documentales, vídeos explicativos, episodios de pódcast y otros contenidos difundidos a través de medios, plataformas audiovisuales y de audio, redes o canales oficiales.

A la convocatoria podrán concurrir trabajos publicados, emitidos o difundidos durante 2026, en español o inglés y con autoría identificable. Cada candidato podrá presentar una única pieza en el conjunto de las categorías, que deberá abordar la innovación tecnológica en alguno de los sectores estratégicos vinculados a Transfiere.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de enero de 2027 a las 23,59 horas a través de la página web de Transfiere, donde también se pueden consultar las bases.

El jurado valorará aspectos como la calidad periodística, narrativa y formal de los trabajos; el interés, actualidad u originalidad de su enfoque; la claridad divulgativa y adaptación del lenguaje a los diferentes públicos; el rigor informativo y la diversidad de fuentes; su vinculación con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transferencia de conocimiento, así como su alcance y repercusión.

Cada una de las categorías está dotada con un premio de 3.000 euros. Además, los autores de las propuestas ganadoras tendrán la oportunidad de participar como ponentes en el panel dedicado a comunicación y divulgación científica dentro del programa de contenidos de Transfiere 2027.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

El XII Premio de Periodismo de Transfiere incluye también el Premio del Público a la trayectoria y comunidad divulgadora en ciencia, tecnología e innovación, destinado a reconocer el trabajo y la repercusión de profesionales o colectivos del sector de la comunicación.

Entre los criterios de valoración se encuentran la trayectoria y continuidad de su actividad, la calidad y el rigor de los contenidos, la originalidad de los formatos y su capacidad para acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad.

Las candidaturas finalistas de esta categoría se someterán a votación pública a través de la web oficial de Transfiere entre el 22 de enero y el 1 de marzo de 2027.

Asimismo, el certamen contempla una mención a la trayectoria de un programa, publicación, canal o proyecto, cuyas candidaturas serán propuestas exclusivamente por los miembros del jurado. Este podrá conceder también menciones especiales al mejor trabajo en materia de igualdad y a artículos de entidades científicas publicados en medios generalistas.

Cada categoría cuenta con un jurado propio integrado por representantes de asociaciones profesionales de comunicación científica y de periodistas, administraciones públicas, instituciones y fundaciones dedicadas a la promoción de la ciencia y la divulgación, organismos públicos de investigación y desarrollo tecnológico, entidades estatales vinculadas a estos ámbitos, medios especializados y profesionales de la comunicación con experiencia científico-tecnológica.

Así, forman parte de los distintos jurados la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2); el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt); la Fundación Descubre; el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

También forman parte el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía; el Área de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, e Innovaspain, además de profesionales de la comunicación especializados en el ámbito tecnológico.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el marco de la XVI edición de Transfiere, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga.