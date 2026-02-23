Archivo - Transfiere inaugura este martes en Málaga su XV edición consolidado como foro de transferencia de conocimiento de España - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, inaugura este martes en el Palacio de Congresos y Ferias de Málaga (Fycma), su XV edición, consolidado como el gran punto de encuentro profesional para la transferencia de conocimiento en España. Esta convocatoria supone un hito por su carácter conmemorativo y servirá para hacer balance de 15 años de impulso continuado al ecosistema de I+D+i, poniendo en valor su papel como catalizador de alianzas estratégicas, proyectos colaborativos y oportunidades de conexión entre ciencia, empresa y administraciones públicas.

La jornada va a estar marcada por el acto oficial de apertura, en el que intervendrán la presidencia del Comité Organizador, la República de Corea como país invitado, así como representantes de las instituciones organizadoras y el ámbito académico. Esto ocurrirá en el Ágora, espacio dedicado a la empresa, la financiación y la innovación de Transfiere, que acoge también el III Global Innopolis Forum, encuentro internacional en el que instituciones académicas y de I+D+i junto a administraciones públicas comparten experiencias, casos de éxito y oportunidades de colaboración global.

Durante esta sesión, representantes de ciudades innovadoras como Daejeon (Corea), Dortmund (Alemania), Montgomery y Seattle (EEUU), y Quebec (Canadá), con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, debatirán sobre tendencias globales en ciencia y tecnología avanzada, estrategias de cooperación y políticas de innovación regional.

En cuanto a paneles temáticos, el espacio se estrena con una ponencia del regional managing director de IMEC España, Karel Van Gils, seguido de una sesión sobre los principales cambios del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y su impacto en las regiones europeas, con la intervención de representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno Vasco, Eurada y Zabala Innovation.

Entre otros temas, acogerá también un panel sobre innovación en tecnologías duales, centrado en las oportunidades empresariales que ofrece la colaboración con los centros tecnológicos para impulsar desarrollos con aplicación civil y de defensa, reforzando la soberanía tecnológica en el actual contexto geoestratégico, así como un debate sobre la Estrategia Nacional Deep Tech, que contará con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de España (CDTI), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Generalitat de Catalunya.

El Research Center, enfocado en innovación aplicada y presentación de casos de éxito y prototipos, acogerá la ponencia 'Más allá de las fronteras: colaboración global entre industria y academia para un éxito compartido' a cargo de la Universidad de Hanbat (HBNU), la institución académica invitada de este año. Intervendrá el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la HBNU, Min-Wook Oh, que presentará un modelo avanzado que integra investigación académica de vanguardia con aplicaciones industriales prácticas.

A través de sus plataformas especializadas de cooperación industria academia, la universidad facilita una transferencia fluida de tecnologías punteras hacia el mercado global. Esta iniciativa no se limita a compartir conocimiento, sino que busca crear un ecosistema sostenible en el que universidades y empresas internacionales crecen conjuntamente.

La hoja de ruta de HBNU pone el foco en las Smart Partnerships, alianzas inteligentes orientadas a resolver desafíos industriales reales mediante innovación colaborativa. Esto incluye la formación de talento preparado para un escenario global y la implementación de estrategias de comercialización tecnológica que garanticen la prosperidad mutua.

La Universidad de Málaga (UMA) también será protagonista de este espacio, con varias sesiones en las que expondrá los proyectos y las líneas de investigación más relevantes de sus institutos de investigación universitarios. Asimismo, a lo largo de la jornada se sucederán ponencias específicas sobre temáticas estratégicas como la geotermia, impulsada por la Universidad de La Laguna (ULL), junto a otras temáticas como el papel de las universidades y las oficinas de transferencia junto a una selección de 'Elevator Ptich' en las que se presentarán prototipos y proyectos de investigación innovadores.

El Science Room, centrado en la investigación científica y la transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos, abrirá su programación con una intervención sobre soberanía tecnológica y sostenibilidad energética por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), a la que seguirá una mesa sobre actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI).

En dicha mesa participarán la edil de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones de Málaga, Alicia Izquierdo; la subdirectora general de Fomento de la Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Amanda Gil; el subdirector general de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud, Juan Antonio Quesada; el director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández; y el socio director de KNW, Manuel Varela.

Entre los ponentes de la primera jornada de este espacio figuran el Instituto de Salud Carlos III, el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, la Fundación Cotec, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Salud de Vanguardia.

El Innovation Room, orientado a políticas y herramientas que impulsan la innovación a gran escala, ofrecerá ponencias sobre colaboración público-privada en parques científicos, con la participación del Málaga Tech Park junto a sus homólogos de Gijón y Tenerife, además de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundecty-Pctex.

Igualmente, la Fundación Innova IRV, Eurecat Innova y la UMA abordarán los retos y oportunidades de la IA Aplicada, mientras que Orange coordinará una mesa sobre el potencial de las empresas de telecomunicaciones. Se abordarán nuevas fórmulas de financiación para proyectos innovadores en un panel ofrecido por Mecides y la Agencia Espacial Española ofrecerá sus propuestas para un entorno geopolítico cambiante.

Finalmente, el Andalucía Knowledge, dedicado a reforzar la transferencia y las oportunidades de colaboración con los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y el tejido empresarial, ofrecerá en su primera jornada un recorrido por las iniciativas de innovación y transferencia de conocimiento en la región, comenzando con experiencias de universidades en la transición verde, la energía y la sostenibilidad, con participación de la UMA, la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Jaén (UJA) y Universidad de Sevilla (US). Se presentará la inauguración del estand CUII-Trade y se mostrarán proyectos de innovación en Agrotech y digitalización de riesgos laborales impulsados por Ctaqua, Surcontrol, Fidesol y la US.

Además, se explicará el papel de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía (Oecia) en la promoción de la investigación regional y se abordará una nueva visión del emprendimiento andaluz liderada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. La jornada incluirá la presentación de la nueva Junta Directiva del Smart City Clúster y un taller sobre oportunidades de financiación en Horizonte Europa para proyectos vinculados a cultura, innovación y competitividad, con participación de Andalucía Trade, Fecyt y Tecnalia R&I.