Tres personas atendidas por inhalación de vapores tras el derrame de agua oxigenada en una nave de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de bomberos de Málaga capital. - ÁREA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas tuvieron que ser atendidas este pasado lunes por sanitarios por inhalación de vapores tras el derrame de agua oxigenada en una nave situada en el distrito Cruz del Humilladero de Málaga capital.

Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento, en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que señalan que efectivos de Bomberos intervinieron para controlar con agua pulverizada el derrame y también los vapores generados.

Hasta el lugar, en la calle Cerrajeros, se desplazaron dotaciones de los parques de Pirámides, Teatinos, Churriana y Martiricos, con cuatro autobombas, un vehículo ligero y otro de útiles. Tres trabajadores fueron atendidos por inhalación de vapores, según el Ayuntamiento, y no hay daños materiales.