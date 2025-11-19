Turismo Costa del Sol fortalece promoción internacional en el segmento de lujo con su participación en Festuris Brasil

Turismo Costa del Sol fortalece su promoción internacional en el segmento de lujo con su participación en Festuris Brasil - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado por tercera vez en la feria Festuris, celebrada en la ciudad de Gramado (Brasil), con el objetivo de impulsar la promoción del destino en el segmento de lujo dentro del mercado brasileño.

Este mercado se consolida como uno de los de mayor potencial hacia España, con un perfil de viajero interesado en la calidad y la exclusividad de la oferta turística de los destinos, según ha señalado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Festuris está considerada la feria de referencia del mercado brasileño y una de las citas profesionales más importantes de América Latina en el ámbito turístico. En su última edición, celebrada en 2023, reunió a más de 15.000 participantes, más de 400 expositores y 40 destinos internacionales, cifras que reflejan su capacidad para reunir a los principales agentes del sector en este segmento y generar oportunidades de negocio.

En esta ocasión, Turismo Costa del Sol contó nuevamente con una mesa de trabajo propia y con una importante agenda de citas profesionales dentro del Espacio Luxury de la feria. Este entorno especializado sirvió para reunir a los principales operadores, agencias y compradores del segmento premium, factor que permitió reforzar los vínculos comerciales con el mercado brasileño y mostrar la diversidad de la oferta del destino.

La participación de la entidad en Festuris ha sido "clave" para seguir promoviendo los atractivos de la provincia entre un público de alto poder adquisitivo, interesado en experiencias personalizadas, gastronomía, cultura y bienestar.

Así, la Costa del Sol consolida su posicionamiento como un destino competitivo y sostenible para el turismo de lujo durante todo el año, han valorado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha precisado que "Brasil representa un mercado estratégico para la Costa del Sol, con un viajero que valora la calidad, el confort y la autenticidad de nuestras experiencias turísticas".

"Participar en Festuris nos brinda la oportunidad de mantener un contacto directo con los principales agentes del sector y seguir fortaleciendo la imagen del destino en el segmento de lujo internacional", ha añadido.

De igual modo, aprovechando la visita al país, Turismo Costa del Sol desarrolló una serie de acciones paralelas pre y post feria en colaboración con Turismo de Cataluña y Turespaña, orientadas a aumentar la visibilidad del destino y reforzar la cooperación institucional entre los organismos de promoción turística españoles.

Estas iniciativas conjuntas permitieron optimizar recursos, unificar mensajes y amplificar el impacto de las acciones de promoción en mercados estratégicos como el brasileño.

"La colaboración con otras entidades españolas en mercados internacionales multiplica el impacto de nuestras acciones y nos permite proyectar una imagen unificada y potente de la marca España, con la Costa del Sol como referente de calidad y excelencia", ha concluido Díaz.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con la diversificación de mercados y la internacionalización del destino, consolidando su liderazgo en el segmento de lujo y fortaleciendo su presencia en los principales foros turísticos internacionales.