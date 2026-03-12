Turismo Costa del Sol impulsa el segmento del Golf con la celebración del torneo Schuster & Friends

La Costa del Sol acogerá el próximo mes de junio el torneo de golf Schuster & Friends, una iniciativa que combina deporte, amistad y pasión por este deporte en un ambiente exclusivo y distendido - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol acogerá el próximo mes de junio el torneo de golf Schuster & Friends, una iniciativa que combina deporte, amistad y pasión por este deporte en un ambiente exclusivo y distendido. El evento se celebrará por primera vez en el destino entre los días 4 y 6 de junio de 2026 y reunirá a jugadores, invitados y celebridades vinculadas al mundo del deporte y de los medios de comunicación.

Durante la presentación del torneo, el diputado del área de Deportes y vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado el valor de esta iniciativa para el destino y su capacidad para proyectar la oferta vinculada al golf. "Es un honor estar presente en la presentación de una magnífica iniciativa como es el torneo de golf Schuster & Friends: un encuentro que combina deporte, amistad y pasión por el golf en un ambiente exclusivo y distendido", ha señalado.

Ortega ha agradecido especialmente a los impulsores del evento la elección de la Costa del Sol como sede de esta cita deportiva. "Permítanme comenzar agradeciendo especialmente a Bernd Schuster y a su mujer Elena Blasco por haber confiado en nuestro destino para albergar este especial torneo por primera vez en la Costa del Sol", afirmó.

El diputado también ha reconocido la colaboración de las entidades implicadas en la organización del torneo. En este sentido, ha agradecido la participación de los ayuntamientos de Marbella y Mijas, así como de las sedes del evento, Santa Clara Golf y La Zambra Resort Mijas, además de la empresa organizadora Deporte&Business.

El torneo contará con la participación de 80 jugadores y alrededor de 150 invitados. La competición se celebrará en el campo Santa Clara Golf, en Marbella, mientras que los invitados se alojarán en las instalaciones de La Zambra Resort, en Mijas.

Diseñado para reunir a jugadores, invitados y celebridades del mundo del deporte y de los medios, el torneo destaca por su espíritu de camaradería. La competencia se vive con entusiasmo y respeto, en un entorno que busca fomentar la convivencia y el disfrute compartido del golf.

Más allá del juego, Schuster & Friends se plantea también como un espacio para fortalecer relaciones y crear nuevos vínculos entre los participantes. Actividades sociales, premios y experiencias acompañarán la jornada deportiva, y en la última jornada se celebrará una subasta solidaria con fines sociales destinada a asociaciones locales.

Para la Costa del Sol, la celebración de este tipo de iniciativas contribuye a reforzar el posicionamiento del destino en el segmento del golf. "Es un auténtico honor para nosotros participar en proyectos como éste que sin duda contribuyen a convertirnos en un referente turístico también en este segmento", ha afirmado Ortega.

El vicepresidente de la Diputación ha recordado además la apuesta estratégica que el destino mantiene desde hace años por el golf como producto turístico. "Desde la Costa del Sol llevamos muchos años apostando por el golf como producto turístico, factor fundamental en la desestacionalización, ya que la temporada alta de la práctica de este deporte no coincide con la del turismo general", ha explicado.

Asimismo, Ortega ha subrayado el potencial de crecimiento de este segmento y su impacto en la economía del destino. "El golf tiene aún un gran potencial de crecimiento y reporta importantes beneficios para la Costa del Sol con clientes de alto nivel adquisitivo que generan riqueza y dinamizan otros segmentos complementarios", ha indicado.

Por su parte el concejal del área se Turismo del Ayuntamiento de Mijas, Francisco Jerez, ha manifestado que "este tipo de eventos son una gran ventana de promoción turística que marca la diferencia con otras zonas turísticas y nos posiciona como uno de los destinos líderes en este segmento frente a otros competidores"

Por otro lado, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes, ha asegurado que es un "honor albergar un evento como este que encaja con la marca Marbella y los valores solidaridad deportes y la unión de celebridades que convertirán a Marbella, Mijas y en definitiva a la Costa del Sol nuevamente en el epicentro del golf".

Para concluir, Bern Schuster, ha agradecido a las instituciones y a la Costa del Sol su apoyo para poder celebrar este fin de semana de golf que "a buen seguro será todo un éxito máxime celebrándose en un destino como el vuestro", dijo.