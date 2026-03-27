Turismo Costa del Sol impulsa el segmento MICE con profesionales del sector - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado adelante la segunda edición de los CB Talks, una iniciativa dirigida a los miembros del Convention Bureau y a profesionales del sector de reuniones, convenciones e incentivos. La jornada, bajo el título 'High Tech + High Touch', se centró en trabajar la mejora en la organización de eventos.

El encuentro reunió a perfiles clave del sector, entre ellos directores generales, directores de marketing, directores comerciales, equipos de ventas de hoteles, concierge services, DMCs, OPCs y proveedores finales. Esta diversidad permitió abordar la organización de eventos desde una perspectiva amplia y transversal.

La iniciativa se plantea como un espacio de trabajo y reflexión para los profesionales del destino. A través de este formato, se busca favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre los distintos actores del sector MICE, han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La jornada contó con la participación de dos expertos en las materias abordadas, que aportaron su visión sobre la evolución del sector. Asimismo, un maestro de ceremonias fue el encargado de conducir el hilo de la sesión y articular los distintos contenidos.

El planteamiento del encuentro giró en torno a la combinación de tecnología y atención personalizada en la organización de eventos. Bajo el concepto 'High Tech + High Touch', se trabajó la necesidad de integrar herramientas y capacidades para mejorar la ejecución de las acciones.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para el destino. En este sentido, ha señalado que "este tipo de jornadas permiten trabajar de forma conjunta con los profesionales del sector en la mejora de la organización de eventos".

De igual modo, Díaz también ha subrayado "la importancia" del trabajo compartido dentro del segmento MICE. "El objetivo es seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la coordinación entre todos los agentes implicados", ha añadido.

La participación de perfiles diversos dentro del sector permite abordar los retos actuales desde diferentes perspectivas. Este enfoque contribuye a mejorar la planificación y ejecución de eventos en el destino.

Con esta segunda edición, Turismo Costa del Sol da continuidad a un formato orientado a reforzar el trabajo conjunto con los profesionales del Convention Bureau. La iniciativa permite seguir generando espacios de encuentro en torno a la mejora del segmento MICE.