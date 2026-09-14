Turismo Costa del Sol mantiene más de 120 encuentros profesionales con agentes y turoperadores noruegos

Turismo Costa del Sol contacta con más de 120 agentes y turoperadores en el Roadshow de Antor Noruega 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado, junto a Turespaña, en la segunda parte del Roadshow de Antor Noruega 2026 en Trondheim, Bergen y Oslo. La acción ha permitido mantener encuentros profesionales con más de 120 agentes de viajes y turoperadores noruegos, "reforzando la presencia del destino entre los principales actores de la comercialización turística del país".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, las jornadas han servido para constatar el "elevado interés" que mantiene la Costa del Sol en este mercado y el "importante volumen de ventas hacia el destino". Este comportamiento "contribuye especialmente la conectividad aérea directa existente con Trondheim, Bergen y Oslo, que facilita el acceso de los viajeros noruegos a la provincia".

"Noruega es un mercado de gran interés para la Costa del Sol y estos encuentros nos permiten comprobar directamente cómo está funcionando el destino en el canal de distribución. Los profesionales nos trasladan un alto interés y un buen nivel de ventas, respaldado además por una conectividad directa que resulta fundamental para seguir creciendo", ha señalado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

En concreto, el 'roadshow' ha facilitado el contacto directo con agentes y turoperadores de las tres ciudades, "permitiendo presentar las novedades de la provincia y profundizar en las características de una oferta que puede disfrutarse durante todo el año". Junto al "tradicional atractivo" del litoral y el clima, Turismo Costa del Sol ha puesto en valor segmentos como la gastronomía, el golf, la naturaleza, el turismo activo, la cultura y el bienestar.

Asimismo, la participación en Trondheim, Bergen y Oslo permite ampliar el alcance de la promoción dentro del mercado noruego y acercar la oferta de la provincia a profesionales que desempeñan un "papel fundamental" en la prescripción y comercialización del destino. Además, el formato del encuentro "favorece el intercambio de información sobre la evolución de la demanda y los intereses actuales de los viajeros".

Para Díaz, mantener un contacto cercano con quienes venden directamente el destino "nos ayuda no solo a reforzar nuestra presencia en Noruega, sino también a conocer qué busca actualmente el viajero y dónde existen nuevas oportunidades. Ese conocimiento es esencial para orientar nuestras acciones promocionales y facilitar la comercialización de la oferta turística de la provincia".

De este modo, el mercado noruego mantiene una "relación consolidada" con la Costa del Sol y encuentra en la provincia una combinación de clima, conectividad y diversidad de experiencias. En este contexto, la conexión directa desde las tres ciudades incluidas en el 'roadshow' supone un elemento "especialmente favorable para mantener el flujo de viajeros y facilitar nuevas ventas".

Los encuentros mantenidos con más de 120 profesionales durante las cuatro jornadas dejan así una lectura "especialmente positiva" para la Costa del Sol, puesto que "existe interés por el destino, un elevado nivel de comercialización y una conectividad que facilita transformar ese interés en viajes". La acción ha permitido recoger de primera mano la percepción de agentes y turoperadores de Trondheim, Bergen y Oslo de cara a futuras actuaciones en el mercado noruego.