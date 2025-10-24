Turismo Costa del Sol negocia la implantación de un vuelo directo entre Málaga y Atlanta

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en rueda de prensa. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol avanza en negociaciones con la compañía aérea Delta para la implantación de un vuelo directo entre la ciudad de Málaga y la de Atlanta, capital de Georgia, en Estados Unidos.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que también ha señalado que no se descarta establecer un vuelo directo con Miami, en Florida, toda vez que ha destacado que tanto Atlanta como Miami son importantes 'hubs' (intercambiadores, puntos de conexión) en el país norteamericano.

En cuanto al vuelo directo entre Málaga y Atlanta, Salado ha especificado que las negociaciones se están realizando con la aerolínea Delta, la cual mantuvo años atrás un vuelo estacional entre la capital de la Costa del Sol y Nueva York, del que finalmente desistió y que actualmente opera United Airlines.

Respecto de este último vuelo, Salado ha puesto en valor que "se ha posicionado, se ha consolidado y tenemos posibilidades de que se incremente el número de vuelos y meses"; y a renglón seguido ha dicho que se trabaja en aumentar la conectividad .

"Estamos intentando que haya un vuelo directo desde Alanta, que es el gran 'hub' que hay en Estados Unidos a Málaga. No podemos avanzar --detalles de las negociaciones--, pero estamos trabajando con las compañías, sobre todo Delta Airlines, que está en ese aeropuerto, después de que eliminó el vuelo que antes tenía de Málaga con Nueva York, y está viendo que funciona muy bien y que está perdiendo una gran oportunidad. Por eso hay gran interés", ha expuesto Salado.

Además, el presidente de Turismo Costa del Sol ha dicho que se sigue trabajando en el 'hub' de Miami, "porque ahí se recogen muchísimos vuelos de toda Latinoamérica, con mucho poder adquisitivo, y ahí pues seguimos trabajando con America Airlines".

Preguntado por más detalles, ha hecho hincapié en que cualquiera de estas opciones de vuelos directos con ciudades de Estados Unidos supondrían rentabilidad, "que la van a tener", y ha puesto como ejemplo el vuelo entre Nueva York y Málaga, si bien también ha apuntado a posibles obstáculos como la escasez de aviones, toda vez que las compañías buscan cada vez aviones más eficientes que tengan menos consumo de combustible para que les salga más rentable el vuelo de larga duración hasta Málaga.