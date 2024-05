Turismo Costa del Sol presenta en IMEX 2024 su oferta para atraer turismo MICE

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la vigesimosegunda edición de la Feria de Turismo de Reuniones IMEX, celebrada en Frankfurt y ha hecho un balance "muy positivo" de su presencia en la misma.

Esta feria mundial, dedicada exclusivamente al turismo de reuniones e incentivos, ha contado con la presencia de más de 3.000 compradores de 84 países y más de 2.900 expositores de 150 países, consolidándose como una de las ferias más importantes del sector junto con la IBTM de Barcelona, han señalado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado "la importancia" de la participación de la entidad turística en IMEX Frankfurt 2024. "Ha sido una acción crucial para seguir posicionando a la Costa del Sol como un destino de referencia en el turismo de reuniones e incentivos", ha valorado.

Así, ha explicado que han logrado "establecer contactos valiosos y mostrar nuestras novedades a un público internacional. Seguiremos trabajando para mejorar nuestra presencia y atraer más eventos de este tipo a nuestra provincia".

El objetivo principal de la Costa del Sol en esta feria, celebrada entre el 14 y 16 de mayo, ha sido promover tanto el destino como a sus miembros asociados, informando sobre las últimas novedades, contactando con nuevos clientes y fidelizando a los existentes. La delegación contó con la participación de 19 miembros, incluidas agencias receptivas, hoteles de 4 y 5 estrellas, y empresas de servicios.

Durante los tres días de feria, la Costa del Sol dispuso de diez mesas de trabajo, tres asignadas por Andalucía y siete contratadas directamente con Turespaña. Cada mesa fue compartida por dos empresas, facilitando una atención personalizada a los compradores, principalmente de Europa, así como de EEUU, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia y México. A pesar de la competencia y el declive de las ferias como herramienta de promoción, IMEX Frankfurt sigue siendo una plataforma clave y fuerte para el turismo de reuniones.

Asimismo, han detallado que durante la feria, se gestionó una agenda con 20 citas individuales y se realizaron cuatro presentaciones grupales a compradores de diversos países. Entre estas, destacaron las citas grupales con IMEX y Mondo Travel Marketing de Brasil así como con LM Latinamerica meetings.

Además, se llevaron a cabo dos presentaciones abiertas bajo el título 'Costa del Sol - Come and discover the latest news and experiences in this Southern part of Spain!'. A todos los asistentes se les ofreció una presentación técnica del destino, seguida de una acción de seguimiento personalizada, que incluía el envío de un vídeo, una presentación del destino o un e-book MICE, adaptados a sus necesidades específicas.

Los objetivos alcanzados durante la feria incluyeron el continuo posicionamiento de la Costa del Sol a nivel internacional, el establecimiento de nuevos contactos con potenciales clientes y la promoción de las novedades de la oferta MICE en la región.

Al respecto, González ha añadido que "se facilitó la comercialización de la oferta y la demanda, así como establecer unos contactos de alta calidad, lo que reafirma el interés y la relevancia de la Costa del Sol como un destacado destino para reuniones e incentivos que cuenta tanto con infraestructuras como con servicios actualizados y personalizables".

IMEX Frankfurt 2025 se celebrará del 20 al 22 de mayo, donde la Costa del Sol espera continuar con su misión de promocionar el destino y expandir su red de contactos internacionales.