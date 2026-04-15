Turismo Costa del Sol promociona el destino en los principales aeropuertos europeos

Nueva campaña de Turismo Costa del Sol 'Make it yours 2026' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha realizado una campaña en los principales aeropuertos europeos bajo el lema 'Costa del Sol: Make it yours 2026', para la promoción del destino en mercados europeos que ha logrado 8,7 millones de impactos en una semana durante el pasado mes de marzo.

La campaña ha alcanzado un total de 8.755.256 impactos certificados, combinando soportes digitales en aeropuertos (DOOH) y presencia en medios impresos especializados. Esta acción ha permitido reforzar la visibilidad del destino en algunos de los principales nodos de transporte aéreo de Europa.

La campaña, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha estado orientada a "maximizar la visibilidad en mercados prioritarios". En este sentido, el Reino Unido ha concentrado el mayor volumen de impactos, con más de 5,3 millones en los aeropuertos de Londres-Gatwick y Manchester, alcanzando una cuota de pantalla del 16,7%.

En España, la acción se ha desarrollado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (T4), donde se han registrado 1.247.869 impactos, con presencia en zonas de salidas nacionales e internacionales, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Por su parte, en Francia se han alcanzado más de un millón de impactos en los aeropuertos de París Charles de Gaulle y Orly, mientras que en Alemania la campaña ha sumado 667.500 impactos a través de un circuito de pantallas en el aeropuerto de Berlín.

La estrategia se ha centrado en "impactar al viajero en momentos clave de su experiencia", especialmente en las zonas de salidas de los aeropuertos. El periodo de mayor actividad se ha concentrado entre el 2 y el 8 de marzo de 2026, asegurando una presencia continuada de la marca en estos espacios.

Estas acciones buscan reforzar la visibilidad del destino en mercados estratégicos y seguir posicionando la Costa del Sol en la mente del viajero europeo, en un trabajo conjunto entre instituciones que permite optimizar recursos y amplificar el alcance de nuestras campañas en mercados prioritarios.

Además de los soportes digitales, la campaña se ha complementado con presencia en medios impresos, como la revista de vuelo 'Enjoy' de la aerolínea 'Transavia', con una difusión de 450.000 personas durante el mes de marzo.

En términos de eficiencia, la acción ha alcanzado un coste medio por mil impactos (CPM) de 16,51 euros, reflejando una optimización de la inversión, especialmente en el mercado británico, donde se ha registrado el menor coste por impacto.