Turismo Costa del Sol promociona su oferta de golf ante compradores internacionales en Málaga

El equipo de Turismo Costa del Sol en la Nort America Golf Convention. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la North America Golf Convention (NAC), un encuentro profesional especializado en turismo de golf que ha reunido a operadores turísticos y asesores de viajes de distintos mercados internacionales con capacidad de comercialización en el continente americano.

La acción ha permitido presentar la oferta del destino ante profesionales procedentes de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia; todos ellos especializados en la venta de vacaciones de golf.

El eje de la convención ha estado formado por dos jornadas de reuniones de trabajo programadas previamente entre los compradores acreditados y los representantes de los destinos participantes.

Este formato ha favorecido encuentros personalizados orientados a establecer nuevos contactos comerciales, dar a conocer la oferta de la Costa del Sol y explorar oportunidades de colaboración con intermediarios especializados en este segmento.

"Estos encuentros nos han permitido mantener un contacto directo con profesionales que conocen perfectamente el producto de golf y que desempeñan un papel decisivo en la comercialización de este tipo de viajes", ha afirmado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González.

"Son reuniones muy enfocadas al negocio, en las que hemos podido mostrar las fortalezas de nuestro destino y conocer de primera mano las necesidades y tendencias de los distintos mercados" ha asegurado la consejera según un comunicado.

Además de la agenda profesional, el programa de la convención ha incluido un torneo de golf disputado en el campo Iberostar Playa Paraíso, una actividad concebida para favorecer el networking entre los delegados en un entorno más distendido. La jornada se ha completado con un almuerzo para los participantes y una recepción de bienvenida en la que han coincidido todos los asistentes al evento.

La combinación de reuniones previamente organizadas y actividades paralelas ha permitido ampliar el contacto entre compradores y destinos, facilitando un intercambio de información más cercano y reforzando las relaciones profesionales entre los distintos participantes.

Para González, "la especialización de los operadores y asesores que participan en esta convención convierte este encuentro en una oportunidad muy valiosa para seguir posicionando la Costa del Sol entre los principales destinos de golf. Nuestra presencia en este tipo de citas nos ayuda a mantener una relación directa con quienes diseñan y comercializan los viajes y a identificar nuevas oportunidades de negocio para el destino".

La North America Golf Convention se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para los profesionales del turismo de golf, al reunir a operadores turísticos, asesores de viajes, destinos y empresas especializadas en un formato basado en reuniones previamente concertadas.

La participación de Turismo Costa del Sol en este foro ha permitido seguir acercando la oferta del destino a algunos de los principales prescriptores del mercado americano, favoreciendo nuevos contactos comerciales dentro de un segmento estratégico para la provincia.