Turismo Costa del Sol refuerza promoción del español en el mercado internacional en ICEF Berlín

Turismo Costa del Sol refuerza la promoción del español en el mercado internacional con su participación en ICEF Berlín - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en ICEF Berlín, el encuentro internacional líder del sector de estudios de idiomas, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y respaldar la comercialización de cursos de español en la provincia de Málaga.

La acción combinó la asistencia presencial en la feria con una campaña digital y de publicidad específica, orientada a incrementar la visibilidad de la marca Costa del Sol-Málaga en los principales mercados internacionales.

ICEF, considerado el grupo más influyente en el ámbito de la enseñanza de idiomas a nivel mundial, reúne cada año en Berlín a miles de profesionales del sector educativo, agencias y destinos especializados.

La presencia de Turismo Costa del Sol en esta cita se enmarca en la colaboración continuada con la organización, una alianza que busca impulsar el segmento idiomático como motor de desarrollo educativo, cultural y económico, han indicado en un comunicado.

Durante el encuentro, la delegación costasoleña mantuvo reuniones con representantes de escuelas, agentes y operadores internacionales interesados en ampliar su oferta de español en el extranjero.

Estos contactos sirvieron para fortalecer las alianzas con las escuelas de la provincia que participan en los encuentros profesionales de ICEF y para abrir nuevas oportunidades de cooperación con instituciones educativas de distintos países.

La delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha indicado que "estar presentes en ICEF Berlín nos permite proyectar una imagen sólida y moderna del destino, apoyando a nuestras escuelas y reforzando la visibilidad de la marca Costa del Sol en un sector de enorme proyección".

"Este trabajo conjunto con ICEF se ha consolidado como un pilar clave dentro de nuestra estrategia para posicionar a Málaga como destino de referencia para el aprendizaje del español", ha añadido.

Además de la participación en la feria, la acción incluyó una campaña digital orientada a difundir el contenido creado para este segmento y potenciar la promoción internacional de la oferta formativa. La iniciativa refuerza el vínculo entre educación, turismo y cultura, contribuyendo a la diversificación del destino con un producto estable y de alto valor añadido.

"El turismo idiomático es un segmento que combina conocimiento, intercambio cultural y sostenibilidad", añadió González. "Apoyar a las escuelas y consolidar alianzas internacionales nos permite seguir avanzando hacia un modelo turístico más competitivo y equilibrado", ha indicado.

Con su presencia en Berlín, Turismo Costa del Sol fortaleció su relación con ICEF y reafirmó su compromiso con el desarrollo del turismo idiomático como eje estratégico de su proyección internacional. La iniciativa supuso un impulso significativo para la promoción del español y para la visibilidad global de Málaga como territorio de aprendizaje y experiencias culturales.