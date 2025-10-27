Turismo Costa del Sol refuerza su promoción del segmento deportivo en la ATP 250 de Bruselas, European Open 2025

Turismo Costa del Sol destacó en varios soportes, desde materiales gráficos como carteles y 'roll-ups', hasta medios digitales y redes sociales del evento. Además, la marca estuvo visible en la pantalla gigante de la pista central - TURISMO COSTA DEL SOL

Turismo Costa del Sol ha reforzado su promoción del segmento deportivo con su presencia en la ATP 250 de Bruselas, también conocido como European Open de tenis, celebrado en el Brussels Expo, Bélgica. El evento, que este año se trasladó de Amberes a Bruselas, ofreció una plataforma clave para proyectar la Costa del Sol ante una audiencia global.

El European Open, con una capacidad para 7.000 asistentes y más de 115.000 metros cuadrados de infraestructura, se perfiló como uno de los torneos más relevantes del circuito ATP Tour 250 de tenis masculino para esta temporada.

Con una destacada cobertura mediática en más de 114 países, el torneo brindó una excelente oportunidad para Turismo Costa del Sol de reforzar su presencia en mercados clave como Bélgica, especialmente porque el mercado belga ocupa el cuarto lugar en el ranking de plazas aéreas hacia Málaga.

"El ATP 250 de Bruselas nos aportó una plataforma única que nos permite posicionar a la Costa del Sol como un destino de referencia a nivel internacional, y afianzarnos en el segmento de tenis. Este patrocinio refuerza nuestra relación con Bélgica y conecta con un público europeo más amplio," ha destacado Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

Durante el torneo, Turismo Costa del Sol destacó en varios soportes, desde materiales gráficos como carteles y 'roll-ups', hasta medios digitales y redes sociales del evento. Además, la marca estuvo visible en la pantalla gigante de la pista central, donde se proyectó un video promocional de la Costa del Sol en reiteradas ocasiones todos los días de competición. Esta visibilidad representó una excelente oportunidad para atraer a turistas potenciales, destacando la diversidad y la oferta única del destino.

Una de las acciones más innovadoras fue la activación 'Smartsitting', que permitió a los asistentes escanear códigos QR en las sillas de la pista central, proporcionándoles acceso a contenido interactivo sobre la oferta cultural, gastronómica y turística de la Costa del Sol. Esta estrategia digital amplió aún más el alcance de la marca.

"Participar en un evento de esta magnitud nos permite colocar a la Costa del Sol en el radar de millones de personas, acercando nuestra oferta turística a un público europeo que cada vez busca más experiencias completas y diversificadas. Este patrocinio no solo eleva nuestra visibilidad, sino que también fortalece la imagen del destino como un referente global," ha añadido Díaz.

A través de acciones de este calibre, la Costa del Sol se consolida como un destino europeo competitivo, que combina deporte, turismo y cultura. La proyección internacional de la marca a través de este evento ayudará a atraer visitantes en los meses posteriores y fortalecerá la imagen de la Costa del Sol como un destino turístico de calidad.