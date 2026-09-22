Turismo Costa del Sol refuerza su relación con Jet2Holidays en un encuentro con cerca de 120 profesionales británicos

Imagen del encuentro entre Turismo Costa del Sol y Jet2holidays - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en un encuentro exclusivo organizado junto a Jet2holidays, que ha reunido a cerca de 120 destacados agentes y responsables del sector turístico británico, además de miembros de la alta dirección del turoperador.

La acción ha tenido como principal objetivo fortalecer la relación estratégica con Jet2holidays, uno de los operadores más relevantes del mercado británico, y consolidar el posicionamiento de la Costa del Sol entre profesionales con una importante capacidad de prescripción y comercialización del destino.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado especialmente la posibilidad de trabajar directamente con estos profesionales: "Este encuentro nos ha permitido reforzar nuestra relación con Jet2holidays y acercarnos a profesionales que desempeñan un papel fundamental en la comercialización de la Costa del Sol en Reino Unido".

"El contacto directo con estos prescriptores ha resultado especialmente valioso para seguir fortaleciendo nuestra presencia en un mercado prioritario para el destino", ha añadido.

El encuentro ha supuesto una oportunidad para estrechar vínculos tanto con los responsables de Jet2holidays como con los agentes participantes. El formato elegido ha permitido combinar sesiones de trabajo con diferentes espacios de networking, favoreciendo un contacto profesional más cercano y el intercambio de información sobre el destino.

La programación ha combinado reuniones y actividades profesionales con una cena de gala, que ha incluido una entrega de premios y diferentes propuestas de entretenimiento. Este planteamiento ha facilitado la interacción entre los participantes y ha generado un entorno para establecer nuevas relaciones y fortalecer contactos ya existentes.

Turismo Costa del Sol ha aprovechado también la acción para aumentar el conocimiento del destino entre profesionales que mantienen una relación directa con el viajero británico. Su capacidad para asesorar y recomendar productos turísticos los ha convertido en interlocutores especialmente relevantes dentro de la estrategia promocional desarrollada en este mercado.

"La colaboración con los principales actores de la distribución turística ha sido una pieza fundamental de nuestra estrategia promocional. En esta ocasión, la presencia de cerca de 120 profesionales nos ha ofrecido una magnífica oportunidad para fortalecer contactos y seguir generando vínculos con quienes acercan nuestro destino al viajero británico", ha explicado Díaz.

La participación en este encuentro ha fortalecido así la colaboración con Jet2holidays y ha aumentado el contacto de Turismo Costa del Sol con profesionales estratégicos de la industria turística británica.