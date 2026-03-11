Turismo Costa del Sol reúne a cien profesionales del sector de congresos, incentivos y eventos corporativos

La Costa del Sol reúne a cerca de un centenar de profesionales del sector de congresos, incentivos y eventos corporativos en un encuentro para impulsar el segmento MICE - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en IBX Costa del Sol, un encuentro especializado en el segmento MICE que se ha celebrado en el complejo hotelero Holiday World en la ciudad malagueña de Benalmádena. La iniciativa se ha dirigido a compradores del mercado nacional e iberoamericano interesados en conocer la oferta del destino para congresos, incentivos y eventos corporativos.

Durante el evento, la Costa del Sol ha reunido a cerca de un centenar de profesionales vinculados al turismo de reuniones. Aproximadamente la mitad de los asistentes ha procedido de España, mientras que el resto ha llegado desde mercados iberoamericanos como Argentina, México y Colombia.

El encuentro ha estado orientado a favorecer el contacto entre compradores especializados y empresas vinculadas al turismo de reuniones. "Este formato ha permitido generar un espacio de intercambio entre la oferta turística del destino y profesionales interesados en la organización de congresos, incentivos y eventos corporativos", destacan desde Turismo Costa del Sol.

La agenda del foro ha incluido un programa de reuniones entre oferta y demanda dentro del sector MICE. Estas sesiones han facilitado el contacto directo entre los participantes y han permitido presentar propuestas vinculadas a la organización de eventos profesionales en el destino.

Además de los encuentros profesionales, el programa ha incorporado diferentes experiencias locales dirigidas a los asistentes. Estas actividades han permitido mostrar algunos de los atractivos del destino y acercar a los participantes a la oferta turística de la Costa del Sol.

El evento también ha incluido sesiones formativas dirigidas a los profesionales presentes en el encuentro. Estas sesiones han ofrecido un espacio para compartir conocimiento y analizar las dinámicas del sector de congresos, incentivos y eventos corporativos.

La celebración de este tipo de encuentros especializados ha contribuido a reforzar el contacto entre los distintos actores del sector de reuniones. Asimismo, ha permitido presentar la Costa del Sol como destino preparado para acoger eventos profesionales y corporativos.

La participación de Turismo Costa del Sol en IBX Costa del Sol se enmarca en la estrategia de promoción del destino dentro del segmento MICE. Este ámbito forma parte de las líneas de trabajo orientadas a diversificar la oferta turística y a impulsar la actividad vinculada al turismo profesional en la provincia.