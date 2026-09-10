Turismo Costa del Sol valora la alta capacidad del destino Málaga para acoger grandes encuentros

Imagen deTurismo Costa del Sol participando en la cita organizada por AEMARK y la Universidad de Málaga, que durante tres días convierte a la ciudad en punto de encuentro para investigadores, docentes y profesionales. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha puesto en valor en la presentación del trigésimo-octavo Congreso Internacional de Marketing Aemark, la extraordinaria capacidad del destino para acoger grandes encuentros. Aemark es una cita que reúne durante tres días en Málaga a profesores, investigadores y profesionales para compartir conocimiento, experiencias y nuevas líneas de trabajo en torno al presente y futuro del marketing.

Organizado por Aemark y la Universidad de Málaga, el encuentro se ha celebrado bajo el lema 'Smart Marketing: Creando valor en clave digital', con especial atención a un escenario marcado por el desarrollo de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial y su creciente influencia en la forma en la que las organizaciones se relacionan con las personas y toman decisiones, ha informado la entidad en una nota.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado la importancia de que Málaga acoja encuentros capaces de conectar el ámbito académico con el profesional. "La formación, el conocimiento y la innovación son motores de desarrollo, y encuentros como Aemark generan espacios en los que compartir ideas, debatir y avanzar ante las transformaciones que estamos viviendo", ha señalado.

En este sentido, González ha puesto también en valor el papel de la Universidad de Málaga y de su Facultad de Marketing y Gestión en la formación, la investigación y la generación de conocimiento, así como su apuesta por estrechar los vínculos entre la universidad, la innovación y el entorno empresarial.

La celebración de Aemark supone además "una oportunidad para mostrar la capacidad de la Costa del Sol como destino para congresos y encuentros profesionales, académicos y científicos de ámbito nacional e internacional". La provincia cuenta con experiencia en el segmento MICE y dispone de espacios para la celebración de eventos, una amplia planta hotelera, profesionales especializados y buenas conexiones.

Asimismo, Turismo Costa del Sol ha indicado que estos recursos se suma una oferta complementaria que permite extender la experiencia de los congresistas más allá de las propias sesiones de trabajo. La gastronomía, el patrimonio, la cultura, los municipios y los paisajes de la provincia ofrecen al visitante profesional la posibilidad de conocer otras facetas del destino durante su estancia.

"Un congreso no termina cuando finaliza una ponencia. También forman parte de la experiencia el lugar en el que se celebra, la gastronomía que se descubre, el patrimonio, la cultura y todo aquello que el participante puede conocer durante su estancia. Y en ese sentido la Costa del Sol tiene una enorme fortaleza", ha afirmado González.

El turismo de congresos y reuniones ofrece, además, la posibilidad de generar una relación con el visitante que vaya más allá del propio desplazamiento profesional. Quienes llegan al destino para participar en una reunión, congreso o encuentro pueden convertirse posteriormente en prescriptores y regresar por motivos de ocio para profundizar en aquellos recursos que han descubierto durante su primera estancia.

Desde Turismo Costa del Sol se ha destacado por ello el valor de este segmento para generar conocimiento, actividad económica, conexiones y nuevas oportunidades en el territorio, al tiempo que contribuye a proyectar una imagen de la provincia vinculada también al talento, la innovación y la celebración de encuentros profesionales.

La celebración del XXXVII Congreso Internacional de Marketing Aemark permite así combinar dos ámbitos especialmente relevantes para el destino: la generación y transferencia de conocimiento y la capacidad de Málaga y la Costa del Sol para convertirse en sede de encuentros que atraen a profesionales y especialistas de distintos ámbitos.