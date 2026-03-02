Turismo Costa del Sol participa en Navartur para reforzar su promoción en el mercado navarro - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en Navartur, un evento comercial considerado uno de los encuentros líderes para la industria de viajes en el norte de España, que este año ha celebrado su 20 edición. La feria combina un enfoque profesional con la asistencia de público final, consolidándose como un espacio de referencia para la promoción y comercialización de destinos turísticos ante diferentes perfiles de visitante interesados en nuevas propuestas de viaje.

La presencia de Turismo Costa del Sol tuvo como objetivo dar a conocer al mercado navarro la oferta turística de la provincia de Málaga, poniendo en valor la diversidad de experiencias que conforman el destino. En este entorno, destinos nacionales e internacionales presentan miles de propuestas vinculadas al turismo activo, como rutas en bicicleta o senderismo, así como iniciativas relacionadas con la enogastronomía, el turismo sostenible, cultural y de naturaleza, el patrimonio, el turismo urbano, de playa, de salud o el camping, entre otras modalidades.

Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "este tipo de eventos nos permite acercar la oferta del destino a un público que valora la diversidad de experiencias y que busca propuestas completas para sus viajes".

En este sentido, destaca la importancia de mantener una presencia activa en mercados nacionales que continúan mostrando un elevado interés por la Costa del Sol y que contribuyen a la estabilidad del destino a lo largo de todo el año.

Turismo Costa del Sol asistió a esta cita bajo el paraguas de Turismo Andaluz, acompañado por profesionales de la Costa del Sol, lo que permite reforzar la promoción conjunta del destino y ofrecer una visión global y coordinada de la oferta turística.

Esta participación facilita además el contacto directo con visitantes y profesionales del sector, favoreciendo el intercambio de información y el conocimiento de las tendencias actuales de la demanda turística en el mercado nacional.

Asimismo, la presencia en este evento ha permitido trasladar la imagen de un destino capaz de combinar sol y playa con experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza, adaptadas a diferentes perfiles de viajero. La Costa del Sol continúa así reforzando su posicionamiento como un destino versátil y competitivo, alineado con las nuevas motivaciones del viajero que busca experiencias completas y personalizadas.

González ha añadido que "la colaboración con el sector empresarial resulta fundamental para trasladar una imagen completa del destino y seguir consolidando la Costa del Sol como una opción competitiva y atractiva dentro del mercado nacional".