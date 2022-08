UGT insiste en grandes movilizaciones en otoño si no hay acuerdo para subir el SMI: "Los 1.049 se quedan cortos"

Álvarez cree que las huelgas se podrían evitar si la CEOE se sienta a negociar y el Gobierno es "sensible" con trabajadores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este miércoles en que España podrá verse envuelta en otoño en "una ola de grandes movilizaciones" si no se llega a un acuerdo con la CEOE para que se produzca una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que sea acorde al aumento de los precios.

De este modo, ha insistido en actualizar el SMI "con las nuevas realidades". "Los 1.049 euros que determina el 60% del salario medio que los expertos calculaban para el año 2023 es evidente que se queda corto", ha dicho, aludiendo a que el salario tiene que combinar también el crecimiento de la inflación.

"Con una inflación del 10%, el Gobierno no puede decir que piensa en los más débiles y luego aplicar una subida del SMI que sea la mitad del coste de la vida, porque eso en ningún caso va a permitir que las familias puedan mantener su nivel de vida", ha espetado Álvarez, quien incide en que se sitúe en torno a los 1.100 euros.

Además, UGT apuesta por que el aumento de los salarios "tenga como eje central el crecimiento de los precios", de tal manera que insiste en que más allá de la subida salarial que se incluya en los convenios, "tiene que haber una cláusula de revisión".

MOVILIZACIONES

Ante esto, ha incidido en que la CEOE "tiene dos alternativas": volver a sentarse en la mesa de negociación, ser "sensible" con el momento económico actual y que "no haya conflictividad"; o "un otoño de movilizaciones generales en el país", grandes movilizaciones por los salarios como se están sucediendo en el continente europeo en respuesta a "una inflación insoportable y una pérdida de poder adquisitivo insoportable también", ha dicho.

En este aspecto, ha recordado al Gobierno central que en el mes de septiembre "tenemos que dejar listo el aumento del salario para empleados públicos, que quedó colgado en julio", y ha advertido que "si no hay respuesta positiva" y "no tiene sensibilidad", también habrá movilizaciones en este sector.

En este punto, Álvarez ha apuntado a que "todos tenemos que ser conscientes de que no por decirlo pasa. No por decir que esta crisis no va a ir a costa de los trabajadores, va a pasar; tiene que haber medidas concretas", ha recalcado.

De lo contrario, ha hablado de grandes movilizaciones en las que no solo haya trabajadores de un solo sector, sino "sumar todos los sectores o empresas que no tienen convenio para que realmente esa presencia o fuerza --que parece que la CEO necesita para firmarlos-- lo visualice en la calle".

SECTOR DEL CAMPO

En esta línea, y cuestionado por periodistas sobre la situación del sector del campo afectado por la sequía, el secretario general de UGT ha reconocido que "estamos ante un proceso de sequía gravísimo en todo el país" y que apuesta por paliarlo, no solo con la lluvia, sino con "otras tecnologías para poder tener y disponer de más agua".

En cuanto a la posibilidad de movilizaciones que anuncia el sector, ha dicho que "habría que ver cuáles son las peticiones" de los trabajadores del campo, que ha recordado "también tienes derechos".

"Creo que hay una parte de los empresarios agrícolas que deberían de no solo pensar en ellos cuando les afecta, sino también en sus trabajadores y trabajadoras", aludiendo a "los que viven hacinados" en campamentos o mujeres que trabajan en el manipulado, que están también en el SMI. "Es un paquetito que no estaría mal que nos pusiéramos de acuerdo, y creo que así podremos solventarlo mejor", ha asegurado.