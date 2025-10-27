Última jornada del seminario internacional 'El surrealismo y su doble' con Michael FitzGerald y Miguel López-Remiro

Última jornada del seminario 'El surrealismo y su doble' con Michael FitzGerald y Miguel López-Remiro - MPM

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta y última sesión del seminario internacional 'El surrealismo y su doble', organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga con el patrocinio de Fundación Unicaja, se celebrará el miércoles, 29 de octubre, a las 17.00 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso.

Así, bajo el título 'De Nueva York a Picasso', esta última jornada propone una reflexión sobre las conexiones entre el surrealismo europeo y la modernidad pictórica estadounidense, así como una nueva lectura del surrealismo en la obra de Pablo Picasso. Participarán Michael FitzGerald, profesor en el Trinity College de Hartford y director de investigación en la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, y Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, han indicado desde la pinacoteca en un comunicado.

En primer lugar, Miguel López-Remiro impartirá la conferencia 'Terra Incognita: Notas sobre los años surrealistas en la Escuela de Nueva York', en la que revisitará las décadas de 1930 y 1940 como etapa fundacional del arte moderno en EEUU.

Frente al relato heroico del Expresionismo Abstracto, propondrá una mirada crítica que rescata la influencia decisiva del surrealismo europeo --y de sus protagonistas exiliados-- en la gestación de un nuevo lenguaje visual.

Automatismo, inconsciente, mito y naturaleza emergen como herramientas conceptuales clave en esta cartografía de relaciones con y desde el surrealismo.

Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, es licenciado en Economía y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Ha sido Subdirector Curatorial del Museo Guggenheim Bilbao y Director Fundador del Museo Universidad de Navarra. Editor de la primera antología de textos de Mark Rothko con Yale University Press y Flammarion, ha sido Visiting Scholar en la Universidad de California, San Diego, y profesor en distintas universidades, como la Universidad de Navarra, la Universidad Antonio Nebrija, la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Europea.

A continuación, a las 18.30 horas, Michael FitzGerald ofrecerá la ponencia 'El surrealismo de Picasso visto a través de Estructuras de la invención', en la que abordará la compleja relación entre Picasso y el surrealismo desde sus inicios hasta la posguerra.

A partir de obras expuestas en 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', FitzGerald explorará cómo conceptos como destrucción creativa, ejecución espontánea e introspección psicológica impactaron en el arte de Picasso, y cómo se relacionó con figuras clave del movimiento como André Breton y Joan Miró.

Michael FitzGerald ha comisariado exposiciones internacionales como 'Picasso and American Art' (Whitney Museum of American Art, 2006), 'Post-Picasso. Reacciones contemporáneas' (Museu Picasso de Barcelona, 2014), y 'Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos' (Museo de Bellas Artes de Sevilla y Museo Picasso Málaga, 2021-22).

Co-dirigido por el catedrático Eugenio Carmona y por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, el seminario internacional El surrealismo y su doble ha contado con la colaboración de la Universidad de Málaga y concluye con esta jornada. La entrada es libre hasta completar aforo y puede seguirse en directo a través del canal de YouTube del Museo Picasso Málaga.