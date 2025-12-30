Últimas funciones de 'Godspell' en el Teatro del Soho de Málaga

Archivo - Pase gráfico del espectáculo 'Godspell' en Teatro del Soho CaixaBank - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Godspell' está llegando a su recta final en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde solo quedan 14 funciones para disfrutar del musical.

Dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón, el espectáculo se despedirá de Málaga el 11 de enero de 2026 antes de emprender su camino hacia Madrid, donde levantará el telón en el Gran Teatro Pavón a partir del próximo 21 de enero, han señalado desde el teatro en un comunicado.

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, este clásico de Broadway nominado a los Premios Tony es interpretado en directo por una banda de seis músicos y cuenta con un elenco joven y vibrante formado por Teresa Abarca, Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Alex Chavarri, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Alex Parra.

'Godspell' se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes. En palabras del director, Antonio Banderas, "el espectáculo plantea las enseñanzas de Jesús a través de un grupo de gente que juega a las parábolas, transmitendo un mensaje por un mundo justo, por la paz, el amor al prójimo y el perdón".