La UMA y la asociación Mandatum unen esfuerzos para avanzar en prevención, innovación y bienestar laboral - UMA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga y la asociación Mandatum han suscrito un convenio de colaboración destinado a promover actividades conjuntas en materia de seguridad y salud laboral, "reforzando la vinculación entre el ámbito académico y el ecosistema empresarial andaluz".

Así lo han informado desde la universidad tras el acto, que ha contado con la presencia del rector de la UMA, Teodomiro López; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; y la vicerrectora adjunta de Emprendimiento y Empresa, Carmen Pardo; mientras que por parte de Mandatum han asistido su presidente, Álvaro Polo, y el vocal de su consejo asesor, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

Tanto los representantes de la UMA como los de la asociación han destacado la relevancia de este acuerdo, ya que impulsa la cultura preventiva, fortalece la transferencia de conocimiento y amplia las oportunidades de colaboración entre la comunidad universitaria y las organizaciones empresariales comprometidas con la salud laboral.

El convenio contempla la organización de jornadas técnicas, seminarios, formación especializada, proyectos de investigación aplicada y otras actividades conjuntas, consolidando un marco estable de cooperación.

Con esta firma, la Universidad de Málaga "reafirma su compromiso con la promoción de la salud laboral, la innovación y la colaboración con entidades estratégicas del entorno socioeconómico andaluz", han incidido.

Al respecto, han señalado que Mandatum es una asociación de empresas cuyo objetivo es promover, desde una visión estratégica, la seguridad y salud laboral en las organizaciones. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro de ámbito andaluz que aspira a crear un espacio singular donde generar valor, cultura y conocimiento.

También tiene por objetivo compartir experiencias y mejores prácticas, y analizar y reflexionar sobre nuevas perspectivas, tendencias y estrategias en materia de prevención y bienestar laboral.