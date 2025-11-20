La UMA se incorpora al Málaga Silver Hub que aglutina actividades económicas y productos para mayores de 50 años

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete, y el presidente de Málaga Silver Hub, Luis Castillo, firman un convenio de colaboración. - UMA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López Navarrete, y el presidente de Málaga Silver Hub, Luis Castillo, han suscrito un convenio de colaboración por el que la institución académica se incorpora a esta entidad, cuyo objetivo es aglutinar un conjunto de actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años.

La firma ha tenido lugar este jueves en un acto en el que también han estado presentes el vicerrector de Emprendimiento, Transferencia y Empresa, Juan Carlos Rubio; el decano de la Facultad de Marketing y Gestión, Benjamín del Alcázar; la vicerrectora adjunta de Transferencia y Empresa, Carmen Pardo; la vicedecana de Investigación y Relaciones Externas, Carmina Jambrino; y la responsable de Relaciones Institucionales de la entidad, Nuria Domínguez.

El objetivo de este acuerdo es diseñar y poner en marcha acciones específicas acordadas entre ambas organizaciones, que se detallarán en convenios posteriores, pero que estarán relacionadas con eventos de difusión, seminarios, cursos, talleres de formación y clases magistrales, así como actividades de trabajo encaminadas a desarrollar proyectos académicos, científicos y de colaboración con el mundo de la empresa.

El propósito de Málaga Silver Economy Hub es actuar como un centro de referencia y catalizador para el desarrollo económico, social e innovador de la Silver Economy, la suma de productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores +50, han informado desde la UMA en una nota.

Para ello, tienden redes a la colaboración, el networking y la creación de valor para todas las partes interesadas, con el objetivo de convertir a Málaga en un epicentro de referencia donde las empresas, las start-ups, los inversores y los profesionales se unan para crear soluciones innovadoras y atender las necesidades cambiantes de la población mayor de 50 años.