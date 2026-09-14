Unicaja se incorpora como patrocinador de la 32ª edición del Festival de Cine Francés de Málaga

Cartel de la 32ª edición del Festival de Cine Francés de Málaga. - UNICAJA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha anunciado este lunes, 14 de septiembre, que se incorpora como patrocinador del Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa, y cuya 32ª edición se celebrará del 16 al 23 de octubre. El certamen reunirá una "amplia programación cinematográfica" en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Tal y como ha concretado la entidad financiera en una nota, con este patrocinio, la entidad respalda esta iniciativa cultural, consolidada como "uno de los festivales francófonos más importantes a nivel nacional" y que congrega a una media de 15.000 espectadores en sus últimas ediciones. Bajo el lema 'Révolution du regard' ('La revolución de la mirada', en su traducción al español), esta edición propone "una mirada al cine como expresión de la realidad social contemporánea".

"Para Unicaja es una satisfacción incorporarse como patrocinador del Festival de Cine Francés de Málaga, una cita cultural consolidada tras más de tres décadas y que acerca al público algunas de las propuestas más destacadas del cine francés", ha señalado el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos.

Asimismo, ha afirmado que este patrocinio se enmarca "dentro de nuestra política de sostenibilidad y de nuestro compromiso con el desarrollo social y cultural de los territorios en los que estamos presentes, especialmente de Málaga, ciudad con la que mantenemos una fuerte vinculación histórica", al tiempo de asegurar que es "por ello, trabajamos para impulsar iniciativas que permitan a los ciudadanos disfrutar de una oferta cultural amplia y de calidad".

Por su parte, el director del certamen y de la Alianza Francesa de Málaga, Sullivan Benetier, ha indicado que "esta nueva colaboración representa un paso adelante en el camino hacia el reconocimiento y la consolidación del 32º Festival de Cine Francés de Málaga". "El apoyo de Unicaja nos permitirá implementar iniciativas innovadoras y diversificadas que enriquecerán la experiencia de nuestros asistentes, así como fomentar el intercambio cultural entre Francia y España", ha agregado.

"Además, esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social, valores que son esenciales para el futuro del festival, y con los que nos alineamos completamente", ha concluido Benetier, que ha precisado "la importancia de poder atraer a un público más amplio y diverso, y de promover el cine francés y su influencia en el panorama cinematográfico global".

En contexto, en su 32ª edición, el Festival de Cine Francés de Málaga cuenta con una programación que reunirá selecciones de largometrajes, cortos y documentales que optarán a diferentes premios. Además, se organizarán presentaciones especiales, una sección retrospectiva, conciertos y actividades infantiles y familiares.

A lo largo de su historia, el festival ha recibido en Málaga la visita de cineastas tan destacados como Juliette Binoche, Rossy de Palma, Victoria Abril, Dominique Besnehard, Franck Dubosc, Ángela Molina, Paul Kircher, Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty, Benjamin Voisin, Julie Gayet, Carmen Maura, Abd Al Malik, Lucie Boujenah, Marc Fitoussi, Aïssa Maïga y Audrey Lamy, entre otros.

El 32º Festival de Cine Francés de Málaga está organizado por la Alianza Francesa de Málaga. Cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia, y, además de Unicaja, está patrocinado por Hammam Al Ándalus, Monowa, McArthurGlen Málaga, Cervezas Victoria, Champagne Taittinger y Lider Papel.

Además, en el certamen colaboran ARTE, Saint James, Bureau du Québec à Barcelone, Ciné Tapis Rouge, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, la ESAD, y la Embajada de Suiza en España. Las actividades se llevarán a cabo en la Alianza Francesa, el Cine Albéniz, el Centre Pompidou Málaga, el Ateneo de Málaga, la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo, el Teatro Cánovas, La Térmica y Cines Yelmo.