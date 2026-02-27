La Universidad de Málaga adjudica un proyecto solar que permitirá cubrir toda su demanda eléctrica mediante autoconsumo

La innovación principal del proyecto reside en su arquitectura de integración jerárquica, denominada 'Solar Architecturalism', que hace que cada edificio actúe como una unidad energética local integrada en un sistema global. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La Universidad de Málaga (UMA) ha adjudicado un contrato de suministro eléctrico, instalación y explotación de sistemas fotovoltaicos que permitirá cubrir el 100% de la demanda de sus infraestructuras mediante un sistema de autoconsumo compartido entre centros.

Según explican en una nota informativa, el proyecto será ejecutado por la empresa malagueña GSL (OSI UTE) y transformará los campus de en espacios 100% descarbonizados. La iniciativa generará un ahorro económico significativo para la universidad. Después de alcanzar en 2023 un máximo histórico de 9,3 millones de euros en gasto energético, la UMA logró reducir esa cifra hasta los 5,08 millones en 2025. Con la nueva infraestructura, el desembolso anual caerá a 3,3 millones y, una vez amortizada, se estabilizará en torno al millón de euros en concepto de mantenimiento.

El proyecto abastecerá las necesidades de energía de una comunidad de más de 35.000 estudiantes y 4.000 trabajadores, distribuidos en cerca de dos millones de metros cuadrados, de los cuales más de 400.000 corresponden a superficie construida. Esta magnitud genera una demanda eléctrica anual de aproximadamente 25 GWh.

El patrón de consumo es predominantemente diurno, lo que permitirá un aprovechamiento óptimo de la energía solar. No obstante, algunas instalaciones críticas, como laboratorios y sistemas especializados, requieren soluciones de almacenamiento adicionales. El plan contempla estas necesidades, garantizando que el suministro sea continuo, seguro y capaz de sostener la actividad académica e investigadora sin interrupciones.

15 MWp DE POTENCIA FOTOVOLTAICA

Para cubrir la necesidad global, el proyecto prevé alcanzar una producción anual superior a 28 GWh, superando la demanda energética actual.

La innovación principal del proyecto reside en su arquitectura de integración jerárquica, denominada 'Solar Architecturalism', que hace que cada edificio actúe como una unidad energética local integrada en un sistema global.

El sistema opera en tres niveles de prioridad: La prioridad 1 (La célula) se centra en que cada edificio funcione como una unidad energética autónoma capaz de optimizar el uso inmediato de la energía que genera en sus propias instalaciones.

La prioridad 2 (El sistema circulatorio) introduce una lógica de cooperación entre todos los centros mediante su interconexión a través de un anillo de media tensión que opera como una microrred. Gracias a esta infraestructura, el excedente energético generado por un edificio no se desperdicia ni se vierte a la red externa, sino que se redistribuye dentro del propio sistema para abastecer a aquellos que en ese momento presenten déficit.

La prioridad 3 (Estabilidad) se orienta al aprovechamiento de la energía sobrante que no puede consumirse de forma inmediata dentro del sistema. Esta energía se almacena mediante un sistema de baterías.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar la viabilidad técnica y evitar caídas en el suministro, el proyecto integra un sistema de almacenamiento con una potencia de 9 MW y una capacidad útil de 30 MWh.

Este sistema de baterías no solo almacena energía, sino que actúa con tecnología "Grid-Forming", funcionando como el elemento maestro que establece la referencia de tensión y frecuencia para todo el campus. De este modo, garantiza la estabilidad del sistema al absorber los picos de generación y ofrecer una resiliencia total frente a posibles perturbaciones de la red externa.

Con la ejecución de este proyecto, la Universidad de Málaga se alinea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y con los objetivos europeos de neutralidad climática, consolidándose como un referente nacional en sostenibilidad y eficiencia energética.

GRUPO SOLAR LIGHTING (GSL)

El Grupo Solar Lighting (GSL) es una compañía con sede en Málaga especializada en el diseño, desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras energéticas. Con una trayectoria consolidada en proyectos de energía fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenamiento, la empresa malagueña ha expandido su actividad a nivel internacional, operando actualmente en mercados estratégicos de toda España y Latinoamérica.

Hasta la fecha, el grupo ha desarrollado, promovido y/o construido más de 1 GW de proyectos renovables (fotovoltaicos y eólicos) y 1 GW de proyectos de almacenamiento Stand-Alone, posicionándose como un referente en la transición energética y la optimización del autoconsumo industrial a través de soluciones tecnológicas de alta eficiencia.