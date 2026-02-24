La Universidad de Málaga conecta investigación, innovación y empresa en Transfiere 2026

La UMA en Transfiere - UMA

MÁLAGA 24 Feb.

La oferta científico-tecnológica de la UMA vuelve a ser protagonista, un año más, en el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere 2026- que el este martes ha inaugurado su 15 edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), y que reunirá hasta el jueves, 26 de febrero, a más de 600 empresas y entidades de una treintena de países diferentes, con la soberanía tecnológica como tema central.

En esta nueva cita con la innovación, la Universidad de Málaga cuenta con un espacio propio de unos 200 metros cuadrados para presentar su ecosistema de I+D+i, que consta de un mostrador institucional en el que conecta investigación, transferencia y empresa a través los Servicios Centrales de Investigación (SCAI) --Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica--, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), el Link y UMA-Empresa --Vicerrectorado Transferencia, Emprendimiento y Empresa--.

Asimismo, suma doce puntos de información para los siguientes Institutos Universitarios: ITIS (Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software), Telma (Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación), Imech (Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos), Imana (Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología), Iuitlm (Instituto Universitario de Investigación de Tecnologías Lingüísticas Multilingües), IHTD (Instituto Universitario de Hábitat, Territorio y Digitalización), e IHSM (Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora").

También Ibyda (Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul), I3B (Instituto Interuniversitario de Investigación en Biorrefinerías), Igiuma (Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad), IATUR (Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla) e Inacom (Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura), que mostrarán sus principales líneas de investigación y últimos avances en dos sesiones, hoy martes y mañana.

De igual modo, la Universidad dispone de una zona expositiva dedicada a prototipos de última generación, en la que se exhibirán nuevos inventos "made in UMA".

ENCUENTRO DE I+D+I

La inauguración de Transfiere 2026 ha contado con el rector de la UMA, Teodomiro López, que ha asistido acompañado por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles, y el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, Javier López, así como otros miembros del equipo de gobierno de la Universidad, decanos y directores de centros y personal investigador de la institución malacitana.

El acto inaugural también ha congregado al director del Málaga TechPark, Felipe Romera, presidente del comité organizador del foro; Soosuk Lim, embajador de la República de Corea en el Reino de España; la diputada de Patrimonio, Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico, Sagrario Molina; el presidente de CRUE I+D+i, Julián Garde; la mentora científica del equipo fundador de Transfiere María Luisa Castaño; la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, y Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad.

Todos han coincidido en señalar que Transfiere "es la suma de talento, empresa y conocimiento". "Un punto de encuentro de la transferencia nacional, referente en el panorama global, que reúne desde hace ya quince ediciones a todo el ecosistema innovador y que se ha convertido en el principal encuentro de I+DI del sur de Europa".

El rector, por su parte, ha incidido en el "círculo virtuoso" del que saca pecho la Universidad de Málaga: estudiantes, empleabilidad, emprendimiento, empresa y transferencia. "En la UMA no solo se aprende, también se emprende y se transfiere a la sociedad", ha dicho.

López ha recordado la alta participación de investigadores en el foro, más de 160, así como la apuesta de la institución con la investigación aplicada en inteligencia artificial y numerosos proyectos de vanguardia que aporten "soluciones reales" al bienestar social.

TALENTO Y SINERGIAS

Son muchos los investigadores de la Universidad de Málaga que participarán en las numerosas actividades previstas para los tres días del foro Transfiere, avanzando en temas de gran interés como los retos y oportunidades para innovar en colaboración, la innovación en defensa y seguridad, la transferencia de conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades, las tecnologías duales, los materiales avanzados, la transición verde, las tecnologías disruptivas, patentes o la innovación en medicina de precisión, entre otros muchos

Además, la UMA expondrá varios casos de éxito de transferencia del conocimiento y buenas prácticas en su gestión y estará presente en el debate en torno a empresas basadas en el conocimiento como instrumento para favorecer la transferencia.

También serán protagonistas proyectos spin off nacidos en la Universidad, por ejemplo, Alvor Space, que mostrarán sus empresas innovadoras durante el foro, junto a otras patentes de la Universidad como la moto del equipo UMA Racing Team UMART25 o el emulador de canal satelital del grupo Mobilenet.

Asimismo, este martes ha tenido lugar la celebración de la sectorial de Investigación y Transferencia de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA).

Se sumará, finalmente, la actividad de networking del evento, impulsada por la OTRI, que gestiona la agenda de reuniones para el contacto con empresas y otras instituciones interesadas en colaborar con los grupos de investigación de la Universidad, en proyectos de I+D+i o en adquisición de tecnologías o servicios de la UMA.

Transfiere conecta a todo el sistema español de innovación e impulsa su proyección internacional. Talento, desarrollo científico-tecnológico, acceso a la inversión y negocio en un encuentro de alto potencial para generar alianzas y sinergias globales, en el que la Universidad de Málaga se posiciona como Silver Partner.