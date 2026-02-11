La Universidad de Málaga y su Fundación celebran en mayo en Macharaviaya la II Jornada sobre el legado español en América - FGUMA

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Macharaviaya continúa su trayectoria en el proyecto UMA en la provincia con la celebración de la II Jornada de los Gálvez y el legado español en América. Un encuentro, organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma) y el Ayuntamiento del municipio, que tendrá lugar el 30 de mayo.

Los objetivos son conmemorar el nacimiento de Estados Unidos en 1776 y el triunfo del primer liberalismo político; destacar la participación de España en el proceso de independencia, y analizar la figura del macharatungo José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III y una figura clave de la presencia española en América.

Para llevar a cabo la actividad, este miércoles han firmado un convenio de colaboración Eugenio Luque, director general de la Fguma, y Antonio Campos, alcalde de Macharaviaya. También ha participado Juan Antonio García Galindo, catedrático de Periodismo de la UMA y director académico de esta Jornada, y Macarena Parrado, subdirectora de la Fguma.

Luque ha augurado un gran éxito de asistencia y ha recalcado el nivel del programa con especialistas de primer nivel. Por su parte, el alcalde ha agradecido a la Fundación por seguir apoyando la divulgación de este tema y ha añadido que en esta edición se hablará especialmente de José de Gálvez: "Para mí es el más importante de la familia porque era el que movía todos los hilos y daba apoyo a Bernardo de Gálvez", ha dicho.

Por último, García Galindo ha destacado la relevancia del proyecto UMA en la provincia: "Es una manera magnífica de extender la Universidad a otros puntos y, en el caso de Macharaviaya hay una seña de identidad particular, el tema americano, centrado este año en el momento inicial de esta relación, España en la revolución americana en su 250 aniversario".

El 30 de mayo se contará con las ponencias de Alfonso Borrego, presidente de la Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro (Texas, EEUU); Manuel Moreno, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla; Marion Reder, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga; José Luis Cabrera, investigador, y Jorge Chauca, presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez.

La inscripción, gratuita para cualquier persona interesada en la materia, ya está abierta en la página web https://fguma.es/jornadas-macharaviaya-2026/ Además, se habilitará un autobús para el traslado desde Málaga.