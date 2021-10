UPporA apuesta por más alianzas, trabajo y militancia para ser alternativa al "fracaso" del gobierno de Moreno

Velarde confirma que el partido está preparado para las elecciones porque así "lo avala el trabajo hecho desde el Gobierno"

MOLLINA (MÁLAGA), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha puesto encima de la mesa las necesidades de su partido, que pasan por ampliar alianzas y tender puentes frente a la derecha, trabajar para materializar las ideas y conseguir más militancia, con el objetivo de ser una alternativa al "fracaso" de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz.

Sobre todo, ha aludido a la militancia. A crear una militancia que no solo simpatice con el partido, sino que "se mete hasta las trancas, que se embarra, que sale cansada pero que sale esperanzada, ilusionada y con muchos más de la mano"; lo que ayudará a crear esa alternativa de gobierno.

Así lo ha trasladado desde Mollina (Málaga), junto a la también portavoz Martina Velarde, en la apertura del encuentro de UPporA 'Tejiendo organización'. Esta cita supone para Valero "un punto de inflexión" para poner a Andalucía en las coordenadas del país, ya que el proceso de cambio político y social que se está viviendo en España , "aquí en Andalucía no está llegando" debido al "dique de la derecha reaccionaria", ha dicho.

Así, ha lamentado que Andalucía tiene "una enorme losa, que es Moreno Bonilla y su gobierno", el cual "ha fracasado" ante la necesidad que ha evidenciado la pandemia de reforzar los servicios públicos, crear empleo de calidad, diversificar la economía, proteger el medio natural y de plantar cara al patriarcado, ha enumerado. Para Valero, prueba de ese "fracaso" son las movilizaciones populares que se dan "a lo largo y ancho de Andalucía".

También ha apelado a la precariedad laboral y a los despidos en el sector público que, a su juicio, son consecuencia de "los privilegios fiscales de Moreno Bonilla a las grandes fortunas".

Para hacer frente a ello, el dirigente de izquierdas ha invitado a levantar una alternativa desde su partido para que Andalucía "sea parte de esta construcción de un nuevo país y que también se construya desde Andalucía y para Andalucía". Así, ha defendido que desde UPporA no se va a tender la mano a los recortes ni a los privilegios y que su partido es una izquierda "útil, seria y rigurosa".

Con todo ello, Toni Valero ha pedido que esta jornada también sirva para poner sobre la mesa las necesidades del partido, que a su juicio son tres: ampliar alianzas y tender puentes para "echar a la derecha reaccionaria", trabajar y organizarse con la gente para que los valores e ideas del partido se materialicen en políticas sociales y, "el más importante", la militancia.

"Nos hace falta mucha militancia no solo en lo cuantitativo si no en el ejercicio práctico de la misma", ha dicho Valero, indicando que requieren de personas que no solamente simpaticen con el partido, "si no una persona que milita, que se mete hasta las trancas, que se embarra, que sale cansada pero que sale esperanzada, ilusionada y con muchos más de la mano".

De este modo, considera a la militancia "clave para fortalecer el tejido social" y "fundamental" para crear espacios de participación para la ciudadanía. En este punto ha valorado que "los militantes son nuestra mejor cara" porque entre su acción política y la ciudadanía no existe mediación y "ese es nuestro poder": "conectar con la gente de manera directa y dar ejemplo ético y moral en el que las personas se puedan identificar", ha dicho el portavoz de UPporA.

Al hilo, Valero ha aludido a las palabras de Irene Montero sobre que la militancia es "un acto de amor porque implicar luchar por personas a las que no ponemos rostro pero sabemos que son como nosotros"; a lo que ha añadido que es un "acto moral que implica discernir entre qué está bien y qué está mal, y vamos a por lo que está bien porque nuestro pueblo tiene que ir detrás y tiene que mejorar".

"ESTAMOS PREPARADAS" PARA ELECCIONES

Por su parte, la portavoz Marina Velarde ha comparado el "ruido e irresponsabilidad política" de la derecha en Andalucía, que está "quebrando lo que es nuestro estado social, nuestra justicia social y sus servicios públicos", con el trabajo de Unidas Podemos desde el Gobierno central para crear un escudo social.

"Mientras que nosotros trabajamos por modernizar el Estado, en Andalucía damos un paso atrás, a los momentos más oscuros de nuestra historia con la pérdida de derechos y valores en memoria democrática, feminismo, políticas de empleo verde, empleo de calidad y servicios públicos", ha lamentado.

Así, ha señalado que ese trabajo desde el Gobierno central ha evidenciado que "estamos preparadas y si mañana quiere Moreno Bonilla convocar elecciones que las convoque, porque estamos preparadas para que venga lo que tenga que venir", ha apuntado Velarde, indicando que "no vendemos humo y nos avala el trabajo que ya hemos hecho desde el gobierno y que queremos repetir en Andalucía".