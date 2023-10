Valero acusa a Moreno de "boicotear" el bono de alquiler joven impulsado por el Gobierno central

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador andaluz de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha criticado este lunes que "el Gobierno andaluz no hace nada para resolver el problema de la vivienda de la juventud" y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "boicotear" el bono de ayuda al alquiler joven impulsado por el Ejecutivo central.

Valero ha lamentado que "ante el derecho a la vivienda de la juventud andaluza siempre antepone los intereses de los fondos de inversión y, por eso, no regula los precios del alquiler en zonas altamente tensionadas, por eso no pone orden en los pisos turísticos que están elevando el precio medio del alquiler, por eso no promueve la vivienda pública y por eso boicotea una medida del Gobierno central como es el bono de ayuda al alquiler joven".

Asimismo, en rueda de prensa en Málaga ha advertido de que Moreno "está más preocupado en crispar y en confrontar con el Gobierno central que en resolver los intereses de la juventud andaluza que hoy se manifiesta y a la cual estamos apoyando".

Por su parte, Almudena Lidel, portavoz de la plataforma de Afectados por el bono alquiler joven, ha señalado que "a día de hoy todavía no tiene ningún tipo de resolución" en relación con su solicitud, tan solo, ha dicho, recibió "un mensaje de texto al móvil en el que le indicaba que su dinero estaba reservado" pero ni siquiera le han dicho "si estaba aceptada o no la ayuda". Por último, se ha referido a que su "situación actual es precaria" y ha lamentado que "mi pareja y yo no podemos hacer planes a largo plazo".