Valero afea que los precios de los alimentos suban "el doble que el IPC" mientras que "se baten récord de beneficios"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional de Sumar en el Congreso, Toni Valero. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha recriminado este domingo que los precios de los alimentos "no pueden subir el doble que el IPC mientras se baten récords de beneficios".

En un audio difundido a los medios, Valero ha asegurado que la Confederación de Consumidores y Usuarios "ha denunciado ante la CNMC que desde 2021 los alimentos han aumentado casi el doble que el IPC general".

En esta línea, el coordinador general de IU Andalucía ha apuntado a que se debe a un "problema estructural" en el que "cinco o seis grandes grupos controlan más de la mitad del mercado de la distribución alimentaria".

"Más concentración puede significar menos competencias y precios más altos", ha precisado Valero, al tiempo que ha valorado que "cuando un sector tan básico está en manos de unos pocos, el riesgo de prácticas que perjudican a consumidores y pequeños productores es evidente".

En relación, ha apostillado que los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales "son claros", puesto que "en 2024, la industria alimentaria alcanzó un margen del 8,1% sobre ventas, el más alto en quince años".

Con el fin de "saber qué está pasando" con los márgenes, Valero ha anunciado que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno "aclare qué información tiene, si va a investigar el impacto de la concentración del sector y qué medidas piensa adoptar frente a posibles prácticas anticompetitivas".

En este sentido, ha considerado que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de inspeccionar y sancionar, "pero están arrastrado los pies mientras las distribuidores abusan", motivo por el que ha afirmado que "no puede haber dejadez", ya que la alimentación "es un bien de primera necesidad" y garantizar precios justos es "imprescindible para la supervivencias de la agricultura y ganadería social y profesional".