Valero pide a Moreno que "dé la cara" sobre sanidad y "deje de esconderse detrás de Sanz": "Es el máximo responsable"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha lamentado en relación con el debate general sobre la situación de la sanidad pública marcado por la crisis abierta en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama que "no tenemos ninguna esperanza" en que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "aporte claridad, transparencia y soluciones" y ha advertido de que "quien tiene que dar la cara en el Parlamento, quien tiene que dejar de esconderse detrás de Sanz es Juanma Moreno Bonilla".

Valero ha subrayado que el presidente de la Junta "es el máximo responsable de lo que ha ocurrido y es el que tiene que estar a la altura de la indignación popular que hay en Andalucía por su pésima gestión".

En rueda de prensa en Málaga, ha advertido de que "el mayor escándalo de la sanidad pública en Andalucía evidencia que el PP ha buscado romper la confianza de los andaluces y las andaluzas en las instituciones, en particular en la sanidad pública".

A juicio de Valero, "no es casualidad que el PP busque romper esa confianza", ya que, ha incidido "pretende que esos pacientes de la sanidad pública pasen a ser clientes de la sanidad privada".

"Moreno Bonilla es incapaz de empatizar con las víctimas de su negligente gestión y de poner una solución al problema de los cribados de cáncer de mama", ha apostillado, al tiempo que ha reiterado, como ya han denunciado desde IU y Por Andalucía, que se está viendo que "estos problemas de cribados se extienden a muchos más tipos de cáncer, tanto de cuello de útero como cáncer de colon".

Por tanto, ha sostenido, es "una gestión de Moreno Bonilla que está dando miedo y que está generando inseguridad en la ciudadanía". "Porque Moreno ha cruzado todas las líneas rojas, hemos tenido que ir a Fiscalía", ha afirmado.

Al respecto, el dirigente de izquierdas ha dicho que "se han podido cometer delitos", como "homicidio imprudente, sabemos que han fallecido mujeres que estaban en esas listas de espera a las cuales no se les ha atendido a tiempo; lesiones imprudentes, cuántas mujeres no han tenido unos tratamientos mucho más agresivos, más dolorosos, en términos físicos pero también emocionales; y omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

"Esto ya no es un problema solamente político, es un problema que también puede ser penal para el Gobierno andaluz", lamentado que la primera respuesta que ha dado Moreno es, "como suele hacer el Partido Popular cuando hay una crisis, mentir".

Valero ha insistido en que el PP "ha empezado mintiendo, como suele hacer, y después de mentir, lo siguiente que ha intentado hacer Moreno Bonilla es proteger su imagen con anuncios y con propaganda", aludiendo, en primer lugar, a un plan de choque "que no se ha creído nadie, que no está funcionando; y, en segundo lugar, cesar a la consejera, la tercera consejera que es cesada al frente de la consejería, para cambiar la cara, pero no para cambiar las políticas".

Al respecto, y sobre el nuevo consejero de Salud, ha señalado que Moreno "lo que ha hecho ha sido poner a alguien que sabe mucho de toros, porque evidentemente pretende torear a las víctimas". "Es un nombramiento a la defensiva de Moreno, porque le preocupan mucho más los votos que están en juego que las vidas que están en juego".

"Un nombramiento de Sanz que demuestra que a Moreno Bonilla le dan un poco igual las víctimas de su negligente gestión y lo que está muy preocupado, lo que está muy nervioso, es por su propio futuro".

"LO QUE HA OCURRIDO NO ES FRUTO DE UN ERROR"

Valero ha dicho que Moreno "no es consecuente con lo que ha ocurrido": "Lo que ha ocurrido no es fruto de un error, es consecuencia de un desmantelamiento deliberado de la sanidad pública, es fruto de intentar engordar las clínicas privadas a costa de la salud de los andaluces y las andaluzas".

"Una gestión privatizadora --ha continuado-- que además ha ido de la mano de la corrupción, como se ha evidenciado en esos casos de los contratos menores que están siendo judicializados".

Por tanto, Valero ha asegurado que poner al frente de la consejería a Sanz "no va a solucionar nada", porque "no cree en la sanidad pública, es parte de este modelo fracasado del Partido Popular".

"No tenemos, por tanto, ninguna esperanza en que este miércoles el consejero de Salud aporte claridad, transparencia, aporte soluciones en el debate parlamentario". "Creemos que quien tiene que dar la cara en el Parlamento, quien tiene que dejar de esconderse detrás de Sanz es Moreno Bonilla", ya que es el "máximo responsable de lo que ha ocurrido y es el que tiene que estar a la altura de la indignación popular que hay en Andalucía por su pésima gestión".

Por último, Valero ha asegurado que "los andaluces lo saben" y "se están manifestando pidiendo ya que dimita, que deje de ser presidente". Además, ha recordado que el próximo fin de semana, el 26 de octubre, van a volver a salir a las calles, en concreto, en Sevilla, y ha llamado a los andaluces a "que salgan a defender con uñas y dientes su sanidad pública porque nos va nuestra vida en ello", ha concluido.