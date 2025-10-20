Sanz afea a Montero "usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar" al Gobierno andaluz: "Ya está bien"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado este lunes a la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya "está bien" de "usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

En un audio, Sanz ha indicado que "ya está bien de impartir lecciones sobre sanidad y de usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar al Gobierno de Juanma Moreno".

Ha añadido que "no se puede desprestigiar" al sistema sanitario andaluz ni "atacar a los profesionales como lo están haciendo" el PSOE-A y Montero, la candidata socialistas a la Junta que "pasará a la historia como la consejera de Salud de los recortes", en referencia a la etapa de los ejecutivos del PSOE-A en Andalucía en la que ella ocupó ese cargo.

En esa época, con Montero al frente de salud, según Sanz, se produjo un "recorte" en el presupuesto sanitario de 1.500 millones y de 7.500 profesionales, al tiempo que 500.000 pacientes en listas de espera "se taparon y ocultaron en los cajones" durante la etapa del PSOE-A.