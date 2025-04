Valero pide un plan de acción para el sector caprino: "Hay que proteger y promover la cabra malagueña"

SEDELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, ha incidido este viernes en que hay que "proteger y promover la cabra malagueña" y ha explicado la Proposición No de Ley presentada en el Congreso de los Diputados con la que buscan un plan de defensa y apoyo del sector caprino, y, en particular, de la raza de la cabra malagueña.

En la iniciativa, además, también proponen "una campaña de sensibilización, que la gente sepa la importancia para la salud pública, alimentaria, del producto cárnico y lácteo de la cabra malagueña; además de que se instaure el día de la cabra malagueña en los comedores escolares, entre otros.

"Creemos que también hay que fomentar el relevo generacional y para eso hay que incrementar las escuelas de pastoreo", así como que "en coalición, en connivencia, contando con las organizaciones agroganaderas, se tiene que desarrollar un plan estratégico que frene la crisis del sector con medidas contundentes que se tienen que tomar desde el Gobierno central y, por supuesto, desde la Comunidad Autónoma".

Así lo ha señalado Valero en Sedella (Málaga), junto con la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el alcalde de Sedella, Francisco Abolafio.

"La cabra malagueña nos lleva acompañando más de un siglo", ha señalado Valero, al tiempo que ha agregado que "es fundamental el sector caprino, tanto para el desarrollo del sector agroalimentario, como en la propia cultura gastronómica de nuestra provincia y también como elemento identitario de muchos pueblos de Andalucía".

Ha recordado que "en Andalucía hay cerca de 850.000 cabras, cerca del 40% de las cabras que hay en todo el país. Y muy especialmente en la provincia de Málaga, que suma un 20% de las cabras que hay en toda Andalucía".

Por ello, ha dicho que "es clave este sector caprino para la producción cárnica", pero "sobre todo para la producción láctea". En este sentido, ha recordado que "Andalucía produce cerca del 44% de toda la leche de cabra que se consume en el conjunto del país y Málaga produce cerca de 52 millones de litros de leche de cabra".

"Estamos hablando de un sector fundamental, pero esa ganadería social y familiar está padeciendo una crisis como ocurre en el sector primario" y "tiene que ver con el elevado precio de los insumos que se ha dado en los últimos años, tiene que ver con las dificultades de relevo generacional y tiene que ver también con ese retroceso en la producción láctea que se ha dado en estos años".

Valero ha incidido en "que hay que poner el foco en ese importante patrimonio que tenemos con la raza de la cabra malagueña". Es más, ha señalado que "tenemos mucha suerte los malagueños y las malagueñas: La raza de cabra malagueña es una raza muy cotizada, es una raza que surge de la mezcla de esa cabra pirenaica y la cabra maltesa, que da una producción de leche como ningún otro tipo de raza de cabra".

Así, ha abogado por "proteger, y hay que promover la cabra malagueña" y ha anunciado que van a presentar una Proposición No de Ley en el Congreso.

Por último, Valero ha agradecido "el papel" que juega la COAG en defensa del sector agroganadero: "Sin organizaciones agrarias y ganaderas fuertes, vinculadas al territorio, que defienden la ganadería y la agricultura socialmente necesarias, no hay mundo rural".

ESTRATEGIAS PARA FRENAR DESPOBLAMIENTO

Por su parte, Morillas ha incidido desde IU Málaga en "plantear la necesidad de que haya estrategias para frenar los procesos de despoblamiento que afectan a municipios como Sedella y a comarcas como las de la Axarquía".

Al respecto, ha señalado que "esas estrategias deben de pasar por medidas puestas en marcha, especialmente por la Diputación, también por la Junta, para fortalecer los servicios públicos, para mejorar las comunicaciones en este entorno y también para proteger el sector primario, de manera particular el sector caprino de esta zona y de nuestra provincia".

Ha aludido al sector caprino y ha advertido de que "la situación en que se encuentran las familias que tienen explotaciones de este tipo es que en muchas ocasiones tienen enormes dificultades para poder sostenerlas y para poder salir adelante".

"Por eso lo que queremos proponer es que se ponga en marcha un plan especial de protección del sector caprino, de manera que haya también una apuesta por parte de las instituciones para que se instaure el día de la cabra, para que se pueda divulgar y poner en valor este tipo de productos a través de los comedores escolares, de las ferias gastronómicas y que también haya una apuesta por mejorar las escuelas de pastoreo, de manera que se pueda garantizar que hay relevo generacional", ha abundado.

Por último, y al respecto, ha señalado que "el relevo generacional es fundamental en este tipo de explotaciones para garantizar la continuidad y para garantizar que se sigue fijando la población al territorio".

Por su parte, Antonio Rodríguez, de COAG, ha advertido de la "situación complicada" del sector caprino, "un sector muy importante, es un sector con muchísimas referencias, sobre todo en la provincia de Málaga donde somos la provincia pionera a nivel andaluz y nacional".

Así, ha explicado la "importancia" del sector por "el arraigo que tiene, por los productos de calidad que producimos, y por la importancia que tiene la ganadería en el medio ambiente", pero ha lamentado que "nos estamos viendo abocados poco a poco a quedar relegados o incluso desaparecer". "El relevo generacional es casi imposible", ha dicho.

Por último, ha señalado que "la cosa no está fácil" y ha incidido en que "la alimentación no se puede dejar en manos de la especulación y fondos de inversión". "Llevábamos años diciendo que la alimentación no se puede dejar en manos de terceros países, que podía haber un problema o bélico o un problema energético y que a ver qué íbamos a comer y eso está llegando".

También se ha referido al debate de la ley de agricultura familiar y ha insistido en que desde COAG "lo que pretendemos es poner encima de la mesa qué es una explotación familiar, qué es una explotación profesional y social, y que tengamos una normativa que nos ayude en todos los aspectos a seguir adelante porque si no la tenemos difícil", ha concluido.