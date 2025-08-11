Verdiales, carreras de cintas y homenaje al patrón San Hilario de Poitiers en la feria de Comares (Málaga)

El vicepresidente Manuel Marmolejo junto al alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, presenta la programación y el cartel de la feria 2025 de Comares - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Comares (Málaga) se prepara para su feria que aunará tradición y cultura y donde no faltarán los verdiales representados por el estilo de Comares, las carreras de cintas y el homenaje al patrón San Hilario de Poitiers.

Así, del 22 al 24 de agosto, sus calles se engalanarán para celebrar uno de los eventos más esperados por los vecinos, según han señalado el vicepresidente Manuel Marmolejo y el alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, junto a la Teniente de Alcalde Emiliani Jiménez.

Marmolejo, durante la presentación del cartel de esta festividad, ha detallado que la cita "se caracteriza por su carácter acogedor, siendo un punto de encuentro entre distintas generaciones de vecinos y visitantes, además de una forma de rendir homenaje a los mayores recuperando algunas de sus tradiciones".

Por su parte, José Miguel Ruiz ha afirmado que esta feria "es una magnífica oportunidad para disfrutar de la programación, gastronomía y cultura del municipio".

El programa de actividades arranca el viernes con atracciones infantiles en el Polideportivo Municipal y continuará con la tradicional carrera de cintas en bicicleta, actuaciones musicales como la de la Orquesta Cruzero y la elección de Reina y Mister Infantil y Juvenil, además de la apertura de la Caseta de la Juventud 'Teleclub' con DJ Toulalan y el posterior tributo a Estopa.

El sábado 23 de agosto comenzará con la misa en honor a San Hilario de Poitiers, patrón del municipio, acompañada por el Coro Rociero 'Balcón de la Axarquía'. Le seguirá la feria de día, con actuaciones de Luis 'El Mole' y el coro rociero.

Por la tarde, se celebrará la carrera de cintas en moto, y ya por la noche volverán los Verdiales, de la mano de las pandas El Borge y Arroyo Conca, DJ Toulalán en la Caseta de la Juventud; además del esperado concierto del grupo Jalezz y la actuación de la Orquesta Cruzero.

El domingo 24 se despedirá la feria con una carrera de cintas a caballo en el Llano de la Malvata, seguida de la solemne procesión de San Hilario, acompañada por la Banda de Música de Benamocarra y un gran espectáculo de fuegos artificiales a cargo de la Junta de Mayordomos.

La noche culminará con la música de la Orquesta Cruzero, la actuación de Álvaro Alcaidhe con el Ballet de José Lucena y la Orquesta de Fran Rivero, y el broche final del DJ Toulalan en la Caseta de la Juventud.

El Ayuntamiento de Comares, organizador de las fiestas, ha contado con la colaboración de la Junta de Mayordomos de San Hilario de Poitiers, la Diputación Provincial de Málaga y el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga para hacer posible este completo programa.