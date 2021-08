La videoteca de La Térmica de Málaga supera los 1,5 millones de visualizaciones en YouTube

MÁLAGA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La videoteca del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha superado los 1,5 millones de visualizaciones en YouTube.

Se trata de un catálogo con más de 300 ponencias desarrolladas en La Térmica y protagonizadas por expertos en filosofía, cine, literatura, cocina, medio ambiente, música, ecología o arte, con invitados de la talla de los escritores Michel Houllebecq, Fernando Aramburu, María Kodama, la periodista Pepa Bueno o el director de cine John Waters, entre otros.

Estas conferencias, que vienen desarrollándose desde 2017, son emitidas en directo a través de un servicio de 'streaming', para quedar alojadas en la sección 'videoteca' de la web del centro www.latermicamalaga.com.

Además, en los últimos siete meses de 2021 ha registrado más de 500.000 visualizaciones, lo que pone de manifiesto un aumento significativo de las visitas al canal durante este año, han precisado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.

Por otra parte, la oferta online de la web La Térmica se completa con catálogos de exposiciones, muestras virtuales, blogs y 'playlists'.

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

Como novedad en este 2021, la web aloja los catálogos de las exposiciones fotográficas que se han celebrado en La Térmica en los últimos años. Se trata de una selección de más de 20 catálogos que se pueden visionar desde cualquier soporte de acceso web.

De esta forma, el público puede ver y leer sobre algunas de las más de 70 muestras que han tenido lugar en La Térmica, unidas por la línea de fotografía contemporánea en la que se ha especializado el centro, como la de autores como Nadia Lee Cohen, Filip Custic, o dedicadas a artistas como 'Marisol' con las instantáneas de César Lucas, 'Frida Kalho' de Leo Matiz, 'The Beatles vs. The Rolling Stones', con las fotografías de Terry O'Neill y Gered Mankowitz, entre otras.

Además, en Spotify y en la web del centro cultural se pueden encontrar diferentes 'playlist' tematizadas por actividades relacionadas con la programación, ya sean exposiciones, RED Fridays, o eventos relacionados culturales.

Desde noviembre de 2020, La Térmica ofrece también la exposición virtual 'De afuera dentro' de la artista alemana Susanne Junker, comisariada por la ensayista, gestora cultural y consultora de género Patrícia Soley-Beltrán.

Por último, desde 2016 está en marcha el Blog de La Térmica con dos secciones principales: '952', en la que se habla de cultura en la provincia de Málaga; y '+34', con artículos culturales sobre el resto del mundo. Coordinado por Héctor Márquez, incluye artículos de Alfredo Taján, Maite Méndez, Pepi Bauló, Teresa García Ballesteros, Josele Sangüesa o Lis García Gil entre muchos otros, y está disponible en la web del centro.