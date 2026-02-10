Villanueva de la Concepción y Almogía sufren afectaciones en su red de abastecimiento de agua tras el temporal

Aguas de los Verdiales continúa los trabajos de reparación de la red principal de alta, que ahora se están realizando de forma superficial con el objetivo de restablecer el servicio normal lo antes posible en Villanueva de la Concepción y Almogía. - FB AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios malagueños de Villanueva de la Concepción y de Almogía, en las comarcas de Antequera y del Valle del Guadalhorce respectivamente y limítrofes entre sí, sufren afectaciones en su red de abastecimiento de agua potable y vienen aplicando soluciones alternativas en colaboración con la empresa Aguas de los Verdiales.

Así, y según información difundida por los ayuntamientos en sus redes sociales y consultadas por Europa Press, Aguas de los Verdiales continúa este martes los trabajos de reparación de la red principal de alta, que en estos momentos se están realizando de forma superficial con el objetivo de restablecer el servicio normal lo antes posible.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción en una publicación en redes señala: "Mientras se avanza en estas labores, el suministro de agua se está intentando garantizar de forma alternativa a través de la otra red de alta, de menor capacidad, que por el momento no ha sufrido daños. A través de esta conducción se está abasteciendo, en la medida de lo posible, es totalmente insuficiente, a los depósitos principales del casco urbano de Almogía, Pastelero, Santa María del Cerro, La Higuera, La Joya, Los Nogales y a diversas zonas diseminadas a lo largo de este trayecto", exponen.

Aguas de los Verdiales añade que, además de estas actuaciones, se va a proceder al aporte de agua mediante camiones cuba a aquellos depósitos que se pueda acceder con seguridad con este tipo de vehículos cargados.

Por último, se insiste en que la situación es "extraordinaria": "Las roturas en la red y los cortes de suministro podrían repetirse en los próximos días, ya que se están detectando numerosos deslizamientos del terreno que pueden seguir afectando a las conducciones conforme la red vaya recuperando presión".

ALMOGÍA

El Ayuntamiento de Almogía también se hace eco de los trabajos de reparación de la red principal de alta, así como de "una obra alternativa y provisional que permite la entrada de agua a la red principal".

El Consistorio señala que desde este pasado fin de semana "y durante el tiempo que sea necesario", se está realizando un suministro de agua mediante cubas en los distintos depósitos del municipio y de las pedanías, con el objetivo de asegurar el abastecimiento.

También señalan que en algunas zonas no ha sido posible introducir las cubas debido a la dificultad del terreno y a las intensas lluvias. "No obstante, se ha estado trabajando con maquinaria para habilitar los accesos a los depósitos lo antes posible. Además, se han dispuesto cubas para que los vecinos puedan recoger agua directamente en sus garrafas", agregan, a la vez que recuerdan que hay zonas del término municipal donde aún no hay agua.