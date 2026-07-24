Vodafone España y la Universidad de Málaga impulsan la investigación en redes satélites 5G con el proyecto '6G-Expanse'

Presentación del proyecto '6G-Expanse' - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España ha suministrado y puesto en marcha una infraestructura tecnológica en la Universidad de Málaga para estudiar la integración de redes móviles 5G con tecnologías satelitales. La ayuda concedida está financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para impulsar el proyecto 'UNICO I+D 6G'.

El objetivo del proyecto es ampliar las capacidades del banco de pruebas existente en la Universidad de Málaga mediante la incorporación de nuevos equipos y herramientas que permitan investigar redes no terrestres (NTN), como satélites, plataformas de gran altitud, sistemas de radio definidos por software, servidores de procesamiento y una estación terrena capaz de establecer comunicaciones con plataformas satelitales, según han explicado desde la UMA.

Esta infraestructura de emulación 5G-NTN permitirá a los investigadores analizar cómo se comportan las comunicaciones móviles cuando parte de la red se encuentra en el espacio. Dicha infraestructura ha sido presentada este viernes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, que es el lugar donde se ubica el laboratorio que Vodafone tiene en la UMA.

Han asistido, entre otros, el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; la directora de administraciones públicas de Vodafone España, Teresa Llamas, y Raquel Barco, catedrática de Ingeniería de Comunicaciones y responsable de MobileNet (Mobile & Aerospace Networks Lab).

CONECTIVIDAD ENTRE EL ESPACIO Y LA TIERRA

Entre los elementos incluidos en el proyecto destaca el desarrollo de un CubeSat 5G, un pequeño satélite diseñado para emular redes no terrestres y realizar ensayos de comunicaciones 5G.

Equipado con radios definidas por software compatibles con estándares 5G, permitirá estudiar distintos escenarios de conectividad entre el espacio y la Tierra y apoyar investigaciones relacionadas con la evolución de estas tecnologías.

La infraestructura permitirá estudiar aspectos como los retardos en las comunicaciones, los efectos asociados al movimiento de los satélites o la integración entre redes terrestres y no terrestres. Los resultados servirán de apoyo a futuros trabajos de investigación y colaboración con empresas en el ámbito de las comunicaciones satelitales y las redes móviles.

Para el desarrollo de los distintos componentes del proyecto, Vodafone ha contado con la colaboración de empresas especializadas. 'EnduroSat' participa en el desarrollo de la plataforma satelital, mientras que 'Software Radio Systems' (SRS) aporta la tecnología de software necesaria para la implementación de capacidades 5G.

Con este equipamiento, la Universidad de Málaga amplía sus recursos para la investigación en comunicaciones móviles y satelitales, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la integración de redes terrestres y no terrestres.

Según Teresa Llamas, "este proyecto refuerza nuestro compromiso con la investigación en tecnologías de vanguardia y con el desarrollo del ecosistema tecnológico malagueño. La integración de redes terrestres y satelitales es una de las piezas clave para el futuro de las telecomunicaciones y este proyecto en colaboración con la Universidad de Málaga nos permitirá anticiparnos".

Por su parte, Juan Carlos Rubio ha puesto en valor la capacidad de la UMA para investigar y transferir, lo que determina la colaboración público-privada que prevalece en esta iniciativa. Por último, Raquel Barco ha concluido diciendo que el proyecto 6G-Expanse "refuerza la investigación puntera que llevamos haciendo hace años y consolida la colaboración tan exitosa que mantenemos con Vodafone".

COLABORACIÓN DEL GRUPO VODAFONE CON LA UMA

Por otra parte, el Grupo Vodafone en colaboración con 'AST Space Mobile' y la Universidad de Málaga ha desplegado el 'Málaga Satellite Center' focalizado en la validación técnica de las llamadas D2D (direct to device) a través de satélites LEO de AST con la red terrestre de Vodafone.

Dicho proyecto refleja "perfectamente" con la estrategia de colaboración y apuesta por el talento local de Vodafone, proporcionando oportunidades al ecosistema de Málaga para participar en los grandes proyectos de innovación de la industria de las telecomunicaciones.