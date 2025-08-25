Vox advierte de "no es progreso ni prosperidad" que "malagueños tengan que compartir pisos con desconocidos"

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Vox y diputado por Málaga, Carlos H. Quero, ha advertido de que "no es progreso ni prosperidad" el hecho de que los malagueños "tengan que compartir pisos con desconocidos por el alto precio del alquiler".

Así, ha culpado tanto al PP como al PSOE de "que los malagueños tengan que invertir casi el 60% de su sueldo para alquilar una vivienda en Málaga".

A su juicio, Málaga "ha dejado de ser un lugar amable para los jóvenes", por "los impuestos, los bajos salarios y la precariedad laboral" que "han condenado a muchos de ellos a tener que exiliarse lejos de su ciudad, de su provincia e incluso de su país enfrentándose a situaciones de dificultad de acceso a la vivienda y a la ausencia de seguridad material".

Ha dicho que "el gran responsable de que los malagueños tengan que ir mendigando una habitación en un piso compartido con desconocidos es el bipartidismo", ya que "PSOE y PP nos han llevado a la destrucción de expectativas materiales, a la destrucción de nivel de vida y a la destrucción de poder adquisitivo".

"¿Cuántos políticos del Partido Popular o del PSOE quieren que sus hijos compartan piso con extraños?", se ha preguntado el diputado de Vox.

En este punto, Quero ha explicado que España ha pasado de ser "una nación en la que a los 30 y pocos años, la mayor parte de los españoles eran propietarios, a una nación en la que ya ni siquiera pueden alquilar una vivienda completa". "¿Quién va a formar una familia en un piso compartido con extraños? Si nada cambia, el resultado será que ya no habrá solamente personas viviendo en habitaciones dentro de pisos compartidos, sino que se terminarán compartiendo habitaciones dentro de esos mismos pisos", ha advertido.

Frente a ello, ha insistido en "la necesidad de construir viviendas" y de "dejar de permitir la entrada de inmigrantes ilegales", así como "de acabar con la libre especulación y de poner fin a la carga de regulaciones en el mercado de alquiler".

"Defender que los malagueños tengan que compartir piso por el alto precio del alquiler y que no puedan planificar sus vidas no es progreso ni prosperidad", ha asegurado en un comunicado.

Además, ha incidido en que para Vox "la prosperidad quiere decir que frente a los minipisos, haya viviendas para que los malagueños puedan construir un futuro, que lo que se comparta sean las calles, los portales o las escaleras, no los salones, los baños y los pasillos". "Mientras el bipartidismo siga al frente, nuestra generación lo tendrá cada vez más crudo", ha concluido.