Vox en Benalmádena pide "reforzar inmediatamente" el servicio de bomberos del municipio

Bomberos de Benalmádena - VOX

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal Vox en Benalmádena (Málaga), Joaquín Amann, ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno del PP que "refuerce inmediatamente el servicio de bomberos" del municipio.

Amann, que ha lamentado profundamente la tragedia ocurrida en el reciente incendio en el municipio y ha trasladado su más sentido pésame a la familia de los dos menores fallecidos, así como su deseo de una pronta recuperación para la madre herida, ha recordado que hace casi un año Vox registró una moción para reforzar el servicio de bomberos.

"Tras el incendio que afectó a la interfaz urbano-forestal de Benalmádena en septiembre de 2025, presentamos una moción en el Pleno para reforzar el Servicio de Bomberos, al considerar que la dotación existente era insuficiente para garantizar la seguridad de un municipio de casi 80.000 habitantes. Sin embargo, el equipo de Gobierno del Partido Popular la rechazó e incluso nos tachó de alarmistas", ha declarado.

Amann ha incidido en que "casi un año después, los hechos vuelven a demostrar que el problema sigue sin resolverse". Además, ha explicado que actualmente, el parque de Bomberos de Benalmádena "presta servicio con una dotación ordinaria de tan solo cuatro efectivos por turno".

Ha agregado en un comunicado que "durante el incendio de la semana pasada, dos de esos cuatro bomberos resultaron heridos y, pese a ello, tuvieron que continuar interviniendo porque no existía una dotación de refuerzo inmediata en el propio parque. Esto obligó a solicitar apoyo a los parques de Torremolinos y Mijas".

Según Amann, "esta situación evidencia la fragilidad del actual dispositivo de emergencias" puesto que "un municipio como Benalmádena no puede depender de que otros parques de bomberos acudan en su auxilio cuando se produce una emergencia de gran magnitud".

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal Vox en Benalmádena ha incidido en la "falta de planificación del equipo de Gobierno", ya que "la convocatoria de seis plazas de bombero continúa paralizada, cerca de un año después de su publicación, sin haberse completado el proceso selectivo".

También Amann ha detallado que "las seis comisiones de servicio previstas para reforzar la plantilla terminaron perdiéndose como consecuencia de los retrasos administrativos del propio Ayuntamiento".

"Cada plaza que no se cubre supone una menor capacidad de respuesta y una mayor presión sobre unos profesionales que desempeñan una de las labores más exigentes y peligrosas del servicio público", ha dicho.

De igual modo, Amann ha explicado que Vox "mantiene contacto permanente con distintos miembros del Servicio de Bomberos, quienes trasladan desde hace meses la preocupación existente dentro del parque".

"Los propios bomberos nos vienen advirtiendo de las graves carencias con las que tienen que trabajar. Se sienten desprotegidos porque saben que, cuando se enfrentan a una emergencia de gran magnitud, la dotación es insuficiente y dependen de que todo salga bien o de que lleguen cuanto antes los refuerzos de otros municipios. Ningún profesional que se juega la vida debería trabajar en esas condiciones", ha declarado.

Así, Amann ha reclamado al PP "que deje de mirar hacia otro lado y actúe de inmediato". "Con las emergencias no se puede escatimar. La seguridad de los vecinos y la de nuestros bomberos debe ser una prioridad absoluta. Un municipio de casi 80.000 habitantes necesita un Servicio de Bomberos dimensionado conforme a su población, a su realidad turística y a los riesgos que afronta", ha apostillado.

Por todo ello, Vox ha exigido al equipo de gobierno que "agilice de forma urgente la cobertura de las plazas pendientes, refuerce la plantilla y dote al Servicio de Bomberos de los efectivos necesarios para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier emergencia".