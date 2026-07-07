Vox critica la "falta de planificación" del PP en la situación en la zona de Sacaba de Málaga capital con las caravanas

El portavoz del Grupo Municipal de VOX Málaga en Sacaba. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en Málaga ha criticado que la situación que se vive actualmente en Sacaba con la concentración de caravanas y autocaravanas es "la consecuencia directa de la falta de planificación y de la política de anuncios vacíos del equipo de gobierno del PP".

Desde Vox recuerdan que su formación ya alertó "de esta realidad en febrero de 2025 cuando presentaron una moción en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, la cual fue aprobada por unanimidad".

Según han explicado en una nota, esta iniciativa instaba al equipo de gobierno a reforzar la información sobre la normativa aplicable, avanzar en la creación de áreas de pernocta, estudiar medidas de protección para el entorno de Arraijanal y reclamar a la Junta de Andalucía una mayor vigilancia de los espacios protegidos.

El portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha afirmado que "así es como gobierna el PP en Málaga: aprueba las iniciativas, se hace la foto y después las guarda en un cajón. Mientras tanto, los problemas siguen creciendo hasta hacerse insostenibles".

Alcázar ha recordado que Vox "nunca ha defendido la ocupación irregular" del espacio público, pero tampoco considera aceptable que la respuesta de las administraciones sea "actuar cuando el conflicto ya ha estallado".

El portavoz defiende que "los vecinos tienen derecho a vivir en una ciudad limpia, segura y ordenada. Pero también es evidente que muchas de las personas que hoy viven en caravanas necesitan una respuesta seria por parte de las administraciones". Alcázar se muestra convencido de que "limitarse a expulsarlas de un lugar para que acaben instalándose en otro no es una solución, es trasladar el problema".

El portavoz de Vox insiste en que "si el PP hubiera cumplido los acuerdos aprobados por el Pleno, probablemente hoy no estaríamos hablando del conflicto que vive Sacaba" y ha reivindicado que su grupo municipal propuso hace más de un año una estrategia basada en la planificación.

Según ha subrayado Alcázar, "gobernar es anticiparse, no improvisar cuando el problema ya afecta a vecinos, usuarios de autocaravanas y al propio entorno".

Por eso, para concluir, ha afirmado que Málaga "necesita un cambio" en la forma de gestionar los problemas municipales. "El futuro de Málaga no puede ser el de una ciudad donde los problemas se dejan crecer hasta hacerse incontrolables. Los malagueños merecen un Ayuntamiento que cumpla los acuerdos que aprueba, que planifique con tiempo y que busque soluciones para todos", ha sentenciado.