Vox critica que la rebaja fiscal anunciada por el PP es "una estafa para los malagueños"

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha criticado este jueves que "la supuesta rebaja fiscal" anunciada por el PP es "una estafa para los malagueños, especialmente en relación con la bonificación de la plusvalía municipal mortis causa".

Desde Vox ha recordado en un comunicado que "este impuesto ha sido señalado por los tribunales como inconstitucional por incurrir en una doble imposición".

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha explicado que "cuando se transmite un inmueble, el contribuyente ya paga impuestos como IVA, IRPF, Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados," por lo que mantener la plusvalía supone "una doble e incluso triple imposición".

Asimismo, ha subrayado que desde Vox se ha solicitado "reiteradamente la eliminación total del impuesto por considerarlo injusto y contrario a derecho". Sin embargo, ha criticado que "el Partido Popular no sólo vota en contra, sino que presume de bonificarlo", lo que califica como un engaño a los ciudadanos.

Por otro lado, en relación con el IBI, la edil de Vox ha agregado que "el PP presume de congelar el impuesto, pero no aplica las bonificaciones máximas del 95% para familias numerosas, tal y como permite la ley" y ha recordado que "actualmente en Málaga, la bonificación se sitúa en el 60%, lejos del margen legal".

Desde el grupo municipal de Vox han incidido en que "allí donde gobierna, como en el Ayuntamiento de Valencia, se han aplicado bonificaciones del 95% en el IBI a familias numerosas" y han acusando al PP Málaga de "castigar a las familias en un momento en el que el coste de la vida ha subido 426 euro mensuales".

Respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), Yolanda Gómez tacha de "estafa" la congelación anunciada por el PP, ya que "la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha obligado a miles de propietarios de municipios colindantes a domiciliar su vehículo en Málaga para poder circular". Esto, ha avisado, "supondrá una recaudación extra para el Ayuntamiento a costa de los vecinos".

También Vox ha acusado al equipo de gobierno de "presumir de baja presión fiscal" mientras "mantiene en Málaga uno de los tipos impositivos más altos en el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)", recordando que "la ley permite un máximo del 4%, y en Málaga se aplica un 3,8%".

Por último, Gómez ha señalado que "el PP está engañando a los malagueños. Mantiene impuestos declarados inconstitucionales, no aplica las bonificaciones máximas que permitirían respirar a miles de familias y utiliza medidas como la Zona de Bajas Emisiones para recaudar más". "Mientras tanto, siguen protegiendo sus privilegios políticos, coches oficiales, publicidad institucional y chiringuitos. Málaga necesita una bajada real de impuestos, no campañas de propaganda", ha agregado.