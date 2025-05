Vox Málaga propone eliminar IMFE, absorber al personal y destinar su presupuesto a crear empleo "real"

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) - El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para "acabar con el despilfarro de recursos públicos en estructuras burocráticas ineficaces como el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)".

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha explicado que se trata de una iniciativa que "pretende erradicar uno de los tantos chiringuitos del PP". "Consume más en sueldos, oficinas y dietas que en generar empleo real", ha apostillado.

Así, Vox propone "su absorción por parte del Consistorio malagueño y la creación de una línea de ayudas directas para las empresas que contraten a jóvenes y mayores de 45 años empadronados en la capital".

"La realidad es alarmante, ya que uno de cada cuatro jóvenes malagueños no encuentra trabajo, y cada vez más vecinos mayores de 45 años se ven expulsados del mercado laboral, sin oportunidades ni apoyos", ha añadido.

Mientras tanto, ha continuado, "el IMFE sigue funcionando como un chiringuito más, con más de cinco millones de euros de presupuesto, de los cuales un tercio se va directamente a sueldos de funcionarios y directivos".

Además, ha incidido en que "los informes de la intervención sobre la fiscalización de subvenciones concluyen lo que venimos denunciando, que hay un solapamiento entre el IMFE y Promálaga".

Vox ha advertido de que "este modelo no sirve": "Málaga necesita menos propaganda y más soluciones". Al respecto, han propuesto "liberar hasta 3,3 millones de euros al año, de gastos de estructura, absorbiendo al personal dentro del Ayuntamiento para otras tareas y, eliminando gastos en alquileres, publicidad, cursos sin salidas, dietas y demás partidas prescindibles, para destinarlos a reducir costes a nuestras empresas y fomentar el empleo".

Ha insistido en que con la moción se plantea "una transformación profunda: ayudas finalistas anuales de hasta 3,3 millones de euros, para que nuestras pymes puedan contratar sin miedo al coste laboral, para paliar la subida de costes sociales a las empresas, impuesta por el Gobierno de España".

"Ayudas directas, y centradas en los malagueños que más lo necesitan: nuestros jóvenes que buscan su primera oportunidad, y nuestros mayores que aún pueden y quieren trabajar, pero son descartados sistemáticamente", ha agregado.

De igual modo, proponen que el equipo de gobierno del PP "facilite convenios con sectores productivos para impulsar formación práctica vinculada a un contrato, dejando atrás el modelo fallido de cursos teóricos sin salida laboral que perpetúan la frustración y la dependencia".

Por último, Gómez ha señalado que "Vox está con los malagueños, no con los gestores del fracaso, por eso pedimos a los populares que abandonen los complejos y ponga los recursos públicos al servicio de quien lo necesita, no al de quienes viven del sistema, Málaga no necesita más estructuras, necesita empleo", ha concluido.