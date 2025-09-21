Vox Málaga registra en Benalmádena una moción con medidas para prevenir los incendios en la interfaz urbano-forestal

Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en Benalmádena (Málaga) ha anunciado este domingo que defenderá esta semana en el Pleno una moción con diversas medidas para el refuerzo de la gestión de las zonas verdes y la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal.

Tras el "grave" incendio que se produjo en el municipio días atrás, que obligó a desalojar a cientos de vecinos, desde VOX se destaca la necesidad de adoptar medidas para prevenirlos, algo que según ha criticado en una nota el portavoz del grupo municipal, Joaquín Amann, "el Ayuntamiento no está realizando".

"Desde VOX hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que acometiera de forma inmediata el desbroce y limpieza de las parcelas municipales y también, que exigiera a los propietarios privados la limpieza de sus terrenos", ha explicado Amann, añadiendo que antes el PSOE y ahora el PP, "han hecho poco o nada en esta materia".

Asimismo, el concejal de Vox ha trasladado así la necesidad de que el equipo de Gobierno explique qué medidas se han tomado para garantizar que las parcelas, tanto públicas como privadas, se mantienen limpias.

"La realidad es que muchas zonas verdes municipales presentan un estado de abandono preocupante y la vigilancia e inspección sobre los solares públicos y privados es insuficiente", ha criticado Amann, señalando al equipo de Gobierno del PP por "su dejadez institucional".

Otra de las medidas que Vox ha reclamado con la moción registrada es el incremento de la dotación de bomberos de guardia cuando se declare el nivel máximo de riesgo de incendios por parte de la Aemet, pasando de los cuatro bomberos actuales a seis.

Según Amann, la dotación actual "reducida", lo que imposibilita hacer frente a los incendios que se dan en Benalmádena. Vox también ha demandado agilizar la aprobación o modificación de las ordenanzas necesarias e informar a los vecinos sobre sus obligaciones legales en esta materia; y revisar el Plan Local de Emergencias para incendios Forestales y los Planes de Autoprotección de las urbanizaciones colindantes a interfaces urbano-forestales. "Benalmádena es más vulnerable frente a incendios. Esta amenaza no puede seguir siendo ignorada ni minimizada", ha finalizado.