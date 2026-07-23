Vox pide explicaciones al Ayuntamiento de Málaga "por el caos" y "consecuencias" de las obras de Pedregalejo

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez. - VOX

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado la comparecencia del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, en la próxima Comisión de Economía, Recursos Humanos, Comercio y Contratación para que informe sobre "la situación de las obras del Paseo Marítimo de Pedregalejo, los retrasos acumulados y las consecuencias que están teniendo para vecinos, comerciantes y hosteleros".

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha criticado que "el Partido Popular lleva años prometiendo esta actuación y, cuando por fin la ejecuta, lo hace desde la improvisación y el caos, sin planificación, sin previsibilidad y sin pensar en cómo va a afectar a los vecinos y a los negocios de la zona".

Vox ha criticado que "la falta de información sobre el desarrollo de las obras está impidiendo a numerosos establecimientos organizar su actividad con normalidad".

"Es imposible gestionar un negocio de hostelería sin conocer un calendario fiable de ejecución. Los empresarios no saben si tienen que hacer un ERTE, reducir plantilla, contratar personal para la temporada alta, cerrar temporalmente o ajustar sus compras. Esa incertidumbre está poniendo en riesgo la viabilidad de muchos negocios", ha señalado Gómez.

También ha recordado que las obras "afectan no solo a bares y restaurantes, sino también a otros establecimientos como los quioscos de playa y a toda la cadena de proveedores que depende de ellos, precisamente durante los meses de mayor actividad económica".

De igual modo, ha lamentado que el calendario inicial "haya quedado completamente desbordado". "A los comerciantes se les trasladó que las obras finalizarían en agosto y ahora ya se habla de noviembre, además con un sobrecoste cercano al millón de euros", ha apostillado.

AYUDAS ANUNCIADAS QUE SIGUEN SIN LLEGAR

El grupo municipal también exige "explicaciones sobre la línea de ayudas de hasta 15.000 euros anunciada por el Ayuntamiento para compensar las pérdidas ocasionadas por las obras".

"Desde Vox ya presentamos el pasado mes de octubre una iniciativa para que se compensara a los negocios afectados. Sin embargo, resulta sorprendente que cuando hablamos con comerciantes y hosteleros nos aseguren que desconocen esa línea de ayudas o que no saben absolutamente nada de esas compensaciones", ha afirmado Gómez.

Por ello, la formación solicitará conocer cuántas solicitudes se han presentado, cuántas han sido resueltas y cuándo está previsto el pago efectivo de estas ayudas.

Por otro lado, el grupo municipal de Vox "considera que la falta de planificación no solo perjudica a la actividad económica, sino que también está generando incertidumbre entre los residentes de Pedregalejo".

"Los vecinos desconocen cómo quedará finalmente el barrio. No saben qué ocurrirá con las zonas de carga y descarga, dónde se ubicarán los contenedores o si perderán plazas de aparcamiento. Tampoco se han resuelto las dudas sobre el propio diseño de la remodelación y las consecuencias que puede tener cuando haya temporales de levante", ha explicado la portavoz adjunta de Vox.

Al respecto, ha insistido en que el Ayuntamiento "debería haber ejecutado la actuación de forma sectorizada". "Ha sido una auténtica chapuza ejecutar toda la obra de un solo tramo cuando podría haberse realizado por fases para minimizar el perjuicio a comerciantes, hosteleros y vecinos", ha lamentado Gómez.

A través de esta comparecencia, Vox ha reclamado que el equipo de gobierno informe "del estado real de las obras, los motivos de los retrasos, la situación de las ayudas comprometidas, la evaluación del impacto económico sobre el tejido comercial y las medidas previstas para compensar tanto las pérdidas económicas como la eliminación de plazas de aparcamiento".

"Vamos a llevar este asunto a la próxima Comisión de Economía para que el Partido Popular dé la cara y explique cuál es su plan para evitar que los negocios se arruinen y para garantizar que los vecinos no sigan sufriendo las consecuencias de una obra que se ha gestionado sin planificación ni información suficiente", ha concluido Gómez.